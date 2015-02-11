В Приморье "акции" Миклушевского пошли вверх

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в январе существенно усилил позиции в рейтинге влияния глав субъектов России.

По мнению экспертов, он имеет «сильное влияние» в регионе. В рейтинге глава Приморья занимает 27 место из 85, прибавив сразу 9 позиций, пишет газета «Золотой Рог».

В комментариях к рейтингу его авторы отмечают, что в январе в Приморье продолжили формирование благоприятного климата для инвесторов: для них начали действовать поправки в законодательство о предоставлении ряда льгот.

Рейтинг влияния глав субъектов РФ составлен Агентством политических и экономических коммуникаций, напоминает деловая газета «Золотой Рог».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.