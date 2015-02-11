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В Приморье глав-срочников переведут на контракт
Нынешний год станет временем широкомасштабной обкатки на практике новой схемы местного самоуправления в Приморье. Около трети муниципальных образований края, еще не перешедших на систему сити-менеджмента, перейдут на нее до конца 2015 года. Это связано с тем, что истекает срок избранных в 2010 году глав, часть полномочий которых достанется сити-менеджерам.
По информации краевой избирательной комиссии, в текущем году в Приморье заканчиваются полномочия глав сразу 9 территорий, причем шестерых из них финиш ждет уже в марте. Это главы Артема, Анучинского, Кировского, Михайловского, Партизанского и Шкотовского районов, избранные в 2010 году. В апреле истечет срок полномочий у главы Ханкайского района, в июле - Пожарского, и в октябре - Черниговского. В Дальнереченском районе к лету должно произойти переформирование местной думы на основе прямых выборов (ранее она формировалась из числа глав и депутатов поселений), что автоматически поставит вопрос о назначении главы администрации и избрании главы района из числа депутатов.
Добавим, что в Красноармейском районе схема «глава - сити-менеджер» действует уже несколько лет. Аналогичная схема введена и в большинстве городских округов Приморья. Таким образом, с учетом районов, где заканчиваются полномочия избранных глав, к концу 2015 года муниципалитеты с сити-менеджментом составят более половины от общего числа (34), а в городах избранные напрямую главы останутся только во Владивостоке, Арсеньеве, Дальнегорске и Партизанске.
Переход к новой системе станет возможен после того, как в муниципальных образованиях будут приняты поправки в устав, разделяющие должность главы района (города) и главы администрации, а новые редакции уставов - зарегистрированы в Минюсте. Ожидается, что этот процесс завершится как раз в марте, когда истекут полномочия 6 избранных глав территорий.
- Думаю, что большинство глав, чьи полномочия заканчиваются в 2015 году, будут пытаться пересесть в кресло сити-менеджера - это логично для тех, кто хочет продолжить карьеру. Тем более что многие из них уже притерлись с новой краевой администрацией и прошли предварительное согласование. Те же, у кого отношения с руководством региона не сложились, будут жестко выбраковываться на этапе конкурса, - говорит политолог Виктор БУРЛАКОВ. - Администрация стремится унифицировать управление территориями, а для этого нужно максимально исключить личностный фактор.
Валерия ЧУЧМАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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