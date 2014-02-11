Приморский край признали среднеустойчивым

В январском рейтинге социально-политической устойчивости регионов Приморский край включен в группу «Регионы со средней устойчивостью». Исследование подготовлено фондом «Петербургская политика». В текущем рейтинге Приморье набрало 6,7 балла, при этом результат предыдущего рейтинга улучшился на 0,2 пункта.

Уровень устойчивости определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 - минимальная. Внутри рейтинга регионы разделены на 4 категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.

В числе позитивный событий, обеспечивших высокий рейтинг Приморья, эксперты фонда называют представление властями Приморья в Минвостокразвития предложений по созданию зон опережающего экономического развития, подписание контракта с японским Исследовательским институтом Номура на разработку проекта строительства рыбопромышленного кластера.

Важным событием эксперты также назвали поддержку губернатором Владимиром Миклушевским идеи включения разработки регионального бренда «Произведено в Приморье» в стратегию развития сельскохозяйственного производства. А также подписание главой региона трехстороннего соглашения между профсоюзами, работодателями и администрацией по регулированию социально-трудовых отношений.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.