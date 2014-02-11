Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский край признали среднеустойчивым
В январском рейтинге социально-политической устойчивости регионов Приморский край включен в группу «Регионы со средней устойчивостью». Исследование подготовлено фондом «Петербургская политика». В текущем рейтинге Приморье набрало 6,7 балла, при этом результат предыдущего рейтинга улучшился на 0,2 пункта.
Уровень устойчивости определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 - минимальная. Внутри рейтинга регионы разделены на 4 категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.
В числе позитивный событий, обеспечивших высокий рейтинг Приморья, эксперты фонда называют представление властями Приморья в Минвостокразвития предложений по созданию зон опережающего экономического развития, подписание контракта с японским Исследовательским институтом Номура на разработку проекта строительства рыбопромышленного кластера.
Важным событием эксперты также назвали поддержку губернатором Владимиром Миклушевским идеи включения разработки регионального бренда «Произведено в Приморье» в стратегию развития сельскохозяйственного производства. А также подписание главой региона трехстороннего соглашения между профсоюзами, работодателями и администрацией по регулированию социально-трудовых отношений.
Новости тематики
- Андрей Тарасенко предложил подумать о будущем
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет участие в ВЭФ-2018 во Владивостоке
- Лесная биржа задаст новые стандарты
- Помогают тем, кто умеет работать сам
- Июньский импульс
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- Оценку поставит время
Новости раздела
- Претенденты на пост главы Приморья рассказали о своих зарплатах
- Андрей Тарасенко предложил подумать о будущем
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Бывалые депутаты не торопятся переизбраться
- Вышли из строя
- В Приморье за выборами будут следить общественные наблюдатели
- Пенсионная реформа угрожает выборам губернаторов и депутатов от "Единой России"
- Довыборы в Заксобрание Приморья: одни хотят повысить статус, другие – вернуться
- Андрей Тарасенко уведомил крайизбирком Приморья о выдвижении кандидатом в губернаторы
- Капитан Тарасенко списал часть экипажа на берег
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
В России теперь не доверяют людям. Сейчас можно узнать о роде занятий, увлечениях, месте проживания каждого гражданина России rus-poisk. info. tm