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Приморский край признали среднеустойчивым

11 Февраля 2014, 08:20 | Приморье

В январском рейтинге социально-политической устойчивости регионов Приморский край включен в группу «Регионы со средней устойчивостью». Исследование подготовлено фондом «Петербургская политика». В текущем рейтинге Приморье набрало 6,7 балла, при этом результат предыдущего рейтинга улучшился на 0,2 пункта.

Уровень устойчивости определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 - минимальная. Внутри рейтинга регионы разделены на 4 категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы в рамках своей категории по динамике рейтинга за последний месяц.

В числе позитивный событий, обеспечивших высокий рейтинг Приморья, эксперты фонда называют представление властями Приморья в Минвостокразвития предложений по созданию зон опережающего экономического развития, подписание контракта с японским Исследовательским институтом Номура на разработку проекта строительства рыбопромышленного кластера.

Важным событием эксперты также назвали поддержку губернатором Владимиром Миклушевским идеи включения разработки регионального бренда «Произведено в Приморье» в стратегию развития сельскохозяйственного производства. А также подписание главой региона трехстороннего соглашения между профсоюзами, работодателями и администрацией по регулированию социально-трудовых отношений.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: минвостокразвития  произведено в Приморье  рейтинг 



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Комментарии

  • Антон07:29, 03.03.2014#

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