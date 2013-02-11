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Правда об опасных для россиян последствиях аварии на японской АЭС открылась через два года
По данным Госдоклада Минприроды, повышенные концентрации радиоактивного цезия-137 были зафиксированы в воздухе Санкт-Петербурга, Владивостока, Курска, Курчатова, Цимлянска, Ростова-на-Дону и Астрахани. Наличие радиоактивного йода-131 было зафиксировано в атмосфере над Приморским краем.
Радионуклиды, выброшенные из аварийных реакторов и хранилищ отработавшего ядерного топлива японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году все же достигли территории России.
Правда стала известна лишь спустя два года, а ранее власти неоднократно заявляли, что выбросы аварийной японской АЭС не представляют угрозы для России, напоминают в экологической организации "Белонна".
Экологи и независимые эксперты ставили под сомнение подобные утверждения, говорили о глобальной опасности – ведь радионуклиды, попавшие в окружающую среду из аварийной АЭС, могут переноситься на значительные расстояния.
Между тем госдоклад Минприроды по итогам 2011 года подтверждает факт повышения объемной активности техногенных радионуклидов в марте и апреле в приземной атмосфере "на всей территории России": "В 2011 году дополнительный вклад в радиоактивное загрязнение окружающей среды внесли также техногенные радионуклиды, поступившие с воздушными массами на территорию России в результате аварии на японской АЭС "Фукусима1".
"В последней декаде марта и в апреле сетью радиационного мониторинга (СРМ) Росгидромета на всей территории России в приземной атмосфере в суточных пробах аэрозолей регистрировались повышенные объемные активности (ОА) 137Cs, 134Cs, 131I и других радионуклидов (132I, 132Te, 136Cs), отсутствующих (кроме 137Cs) в составе глобального техногенного фона. Повышенные по сравнению с фоновыми среднемесячные объемные активности 137Cs в 2011 году наблюдались в апреле в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Курске, Курчатове, Цимлянске, Ростове-на-Дону и Астрахани – 1080*10-7, 1186*10-7, 1356*10-7, 1378*10-7, 1640*10-7, 2760*10-7, 2900*10-7 Бк/м3, соответственно", — говорится в докладе.
По мнению экологов, даже небольшие концентрации искусственных радионуклидов в приземной атмосфере опасны. Эксперты поясняют, что когда радионуклиды распылены в атмосфере, при вдыхании они попадают в организм человека. "Люди, не зная того, подвергаются внутреннему облучению, в сотни раз более опасному, чем внешнее. Даже в малых концентрациях, такие радионуклиды как йод-131, йод-132, вызывающие рак щитовидной железы, особо опасны в первую очередь для граждан, уже страдающих заболеваниями щитовидной железы, а таких в России, к сожалению, немало. Также к наличию в атмосфере радиоактивного йода и цезия, даже в малых концентрациях, особенно чувствительны жители России и других стран, уже подвергшиеся воздействию радиации в результате предыдущих радиационных аварий и катастроф: аварии на комбинате "Маяк" в 1957 году, аварии с выбросом радиоактивного йода на Ленинградской АЭС в 1975 году, катастрофе на Чернобыльской АЭС в 1986 году, аварии на СХК в г. Северск близ Томска в 1993 году и многих других", — отмечают в "Белонне".
Экологи подчеркивают, что российским властям еще в марте-апреле 2011 года следовало дать рекомендации по йодопрофилактике и другим мерам защиты здоровья населения, а не распространять "успокоительную" ложную информацию о безопасности, пишет ИА "Росбалт".
"История повторяется. Как и во время катастрофы Чернобыльской АЭС власти верят проядерным экспертам-лоббистам, принижают последствия аварии, не предпринимают мер по информированию и защите населения. Но если в 1986 году в СССР это делалось во имя защиты "советского атома", то в 2011 году власти России бросились на защиту японской атомной энергетики. Результат известен – в Японии почти все АЭС остановлены, новых строить там не собираются, Россия же не отказалась ни от одной новой атомной стройки, не закрыла ни один старый и опасный реактор", — констатируют экологи.
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Комментарии
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Псевдоним21:39, 11.02.2013#
Есть враньё, а есть необходимое умалчивание, дабы не создавать панику среди населения с низким уровнем интеллекта. Опасность мизерна и, в конце концов, не думаю что Вы, уважаемый, зная о ней 2 года проходили бы в маске или респираторе. так что не надо тут пиз. . . ь!
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Псевдоним17:13, 12.02.2013#
Вам скажут что выросло содержание N-ого изотопа, который вообще никак не влияет на организм человека. Но вы же не поверите и нахлебаетесь йода, будет отравление. Сначала надо знать и понимать, чтобы судить. А эти экодеятели лишь мозги пудрят, за зарубежные гранты!
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Vika02:34, 12.02.2013#
Знакомый журналист дал мне сайт один gosdengi. tk там правительственный архив и архив на каждого гражданина, только он замаскирован под поиск утерянных людей, наверное чтобы не спалили и не закрыли его) Ввела я там ФИО дату рождения атниспам прошла и я осталась в шоке. Там столько информации про всех, где учусь, кем работаю, где работаю, мои доходы, а про наших чиновников вообще компроматы , доказательства, что они мошенники! Посмотрите http://gosdengi. tk , может что и нароете интересного на близких или чиновников.
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Старший Товарищ15:39, 13.02.2013#
Сейчас Фукусима уже давно не актуальна. Вопрос, почему наши активные экологи хвосты поджали и в рот воды набрали, после испытаний сметроносного оружия массового поражения - ядерной бомбы, проведенных Северной Кореей совсем под носом!В 200 км от Владивостока и в 130 км от Славянки.
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Старший Товарищ16:03, 13.02.2013#
А теперь обратим внимание на доклад и цифры в этом докладе. "Повышенные по сравнению с фоновыми среднемесячные объемные активности 137Cs в 2011 году наблюдались в апреле в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Курске, Курчатове, Цимлянске, Ростове-на-Дону и Астрахани – 1080*10-7, 1186*10-7, 1356*10-7, 1378*10-7, 1640*10-7, 2760*10-7, 2900*10-7 Бк/м3, соответственно", — говорится в докладе. И что мы видим? А видим мы, что повышение в Ростове-на-Дону и Астрахани в ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА выше, чем во Владивостоке. В Цимлянске - почти в ДВА РАЗА ВЫШЕ!!! А где этот Цимлянск? И гда Астрахань? И причём тут вообще Фкусима? Про таких "аналитиков" сказано: ". . . ибо они глядя не видят, слушая не слышат и не разумеют”. - Библия [от Матфея, XIII, 11, 13. ]
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Псевдоним18:20, 16.02.2013#
Я и не сомневался. . . ваш ЦЕЗИЙ или как там его обнаружен в южной Корее в Китае и даже в Америке)))А вот на Сахалине и Приморье все чисто. Такого не может быть тк просто не может быть. В свое время когда в Большом Камне взорвалась АПЛ власти тоже пытались все скрыть. Правду узнали потому, что японцы стали вывозить своих детей с пионерского лагеря Океан. И Чернобыль пытались скрыть((((((И сейчас правду не говорят о последствиях взрыва в КНДР атомной бомбы. Сколько там до Владика км?Километров 150-200 будет?ВСЕ ХОРОШО И ЧИСТО!ЖИВИТЕ ДРУЗЬЯ!
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