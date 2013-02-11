Правда об опасных для россиян последствиях аварии на японской АЭС открылась через два года

По данным Госдоклада Минприроды, повышенные концентрации радиоактивного цезия-137 были зафиксированы в воздухе Санкт-Петербурга, Владивостока, Курска, Курчатова, Цимлянска, Ростова-на-Дону и Астрахани. Наличие радиоактивного йода-131 было зафиксировано в атмосфере над Приморским краем.

Радионуклиды, выброшенные из аварийных реакторов и хранилищ отработавшего ядерного топлива японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году все же достигли территории России.

Правда стала известна лишь спустя два года, а ранее власти неоднократно заявляли, что выбросы аварийной японской АЭС не представляют угрозы для России, напоминают в экологической организации "Белонна".

Экологи и независимые эксперты ставили под сомнение подобные утверждения, говорили о глобальной опасности – ведь радионуклиды, попавшие в окружающую среду из аварийной АЭС, могут переноситься на значительные расстояния.

Между тем госдоклад Минприроды по итогам 2011 года подтверждает факт повышения объемной активности техногенных радионуклидов в марте и апреле в приземной атмосфере "на всей территории России": "В 2011 году дополнительный вклад в радиоактивное загрязнение окружающей среды внесли также техногенные радионуклиды, поступившие с воздушными массами на территорию России в результате аварии на японской АЭС "Фукусима1".

"В последней декаде марта и в апреле сетью радиационного мониторинга (СРМ) Росгидромета на всей территории России в приземной атмосфере в суточных пробах аэрозолей регистрировались повышенные объемные активности (ОА) 137Cs, 134Cs, 131I и других радионуклидов (132I, 132Te, 136Cs), отсутствующих (кроме 137Cs) в составе глобального техногенного фона. Повышенные по сравнению с фоновыми среднемесячные объемные активности 137Cs в 2011 году наблюдались в апреле в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Курске, Курчатове, Цимлянске, Ростове-на-Дону и Астрахани – 1080*10-7, 1186*10-7, 1356*10-7, 1378*10-7, 1640*10-7, 2760*10-7, 2900*10-7 Бк/м3, соответственно", — говорится в докладе.

По мнению экологов, даже небольшие концентрации искусственных радионуклидов в приземной атмосфере опасны. Эксперты поясняют, что когда радионуклиды распылены в атмосфере, при вдыхании они попадают в организм человека. "Люди, не зная того, подвергаются внутреннему облучению, в сотни раз более опасному, чем внешнее. Даже в малых концентрациях, такие радионуклиды как йод-131, йод-132, вызывающие рак щитовидной железы, особо опасны в первую очередь для граждан, уже страдающих заболеваниями щитовидной железы, а таких в России, к сожалению, немало. Также к наличию в атмосфере радиоактивного йода и цезия, даже в малых концентрациях, особенно чувствительны жители России и других стран, уже подвергшиеся воздействию радиации в результате предыдущих радиационных аварий и катастроф: аварии на комбинате "Маяк" в 1957 году, аварии с выбросом радиоактивного йода на Ленинградской АЭС в 1975 году, катастрофе на Чернобыльской АЭС в 1986 году, аварии на СХК в г. Северск близ Томска в 1993 году и многих других", — отмечают в "Белонне".

Экологи подчеркивают, что российским властям еще в марте-апреле 2011 года следовало дать рекомендации по йодопрофилактике и другим мерам защиты здоровья населения, а не распространять "успокоительную" ложную информацию о безопасности, пишет ИА "Росбалт".

"История повторяется. Как и во время катастрофы Чернобыльской АЭС власти верят проядерным экспертам-лоббистам, принижают последствия аварии, не предпринимают мер по информированию и защите населения. Но если в 1986 году в СССР это делалось во имя защиты "советского атома", то в 2011 году власти России бросились на защиту японской атомной энергетики. Результат известен – в Японии почти все АЭС остановлены, новых строить там не собираются, Россия же не отказалась ни от одной новой атомной стройки, не закрыла ни один старый и опасный реактор", — констатируют экологи.