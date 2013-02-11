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Правда об опасных для россиян последствиях аварии на японской АЭС открылась через два года

11 Февраля 2013, 20:44 | Приморье

По данным Госдоклада Минприроды, повышенные концентрации радиоактивного цезия-137 были зафиксированы в воздухе Санкт-Петербурга, Владивостока, Курска, Курчатова, Цимлянска, Ростова-на-Дону и Астрахани. Наличие радиоактивного йода-131 было зафиксировано в атмосфере над Приморским краем.

Радионуклиды, выброшенные из аварийных реакторов и хранилищ отработавшего ядерного топлива японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году все же достигли территории России.

Правда стала известна лишь спустя два года, а ранее власти неоднократно заявляли, что выбросы аварийной японской АЭС не представляют угрозы для России, напоминают в экологической организации "Белонна".

Экологи и независимые эксперты ставили под сомнение подобные утверждения, говорили о глобальной опасности – ведь радионуклиды, попавшие в окружающую среду из аварийной АЭС, могут переноситься на значительные расстояния.

Между тем госдоклад Минприроды по итогам 2011 года подтверждает факт повышения объемной активности техногенных радионуклидов в марте и апреле в приземной атмосфере "на всей территории России": "В 2011 году дополнительный вклад в радиоактивное загрязнение окружающей среды внесли также техногенные радионуклиды, поступившие с воздушными массами на территорию России в результате аварии на японской АЭС "Фукусима1".

"В последней декаде марта и в апреле сетью радиационного мониторинга (СРМ) Росгидромета на всей территории России в приземной атмосфере в суточных пробах аэрозолей регистрировались повышенные объемные активности (ОА) 137Cs, 134Cs, 131I и других радионуклидов (132I, 132Te, 136Cs), отсутствующих (кроме 137Cs) в составе глобального техногенного фона. Повышенные по сравнению с фоновыми среднемесячные объемные активности 137Cs в 2011 году наблюдались в апреле в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Курске, Курчатове, Цимлянске, Ростове-на-Дону и Астрахани – 1080*10-7, 1186*10-7, 1356*10-7, 1378*10-7, 1640*10-7, 2760*10-7, 2900*10-7 Бк/м3, соответственно", — говорится в докладе.

По мнению экологов, даже небольшие концентрации искусственных радионуклидов в приземной атмосфере опасны. Эксперты поясняют, что когда радионуклиды распылены в атмосфере, при вдыхании они попадают в организм человека. "Люди, не зная того, подвергаются внутреннему облучению, в сотни раз более опасному, чем внешнее. Даже в малых концентрациях, такие радионуклиды как йод-131, йод-132, вызывающие рак щитовидной железы, особо опасны в первую очередь для граждан, уже страдающих заболеваниями щитовидной железы, а таких в России, к сожалению, немало. Также к наличию в атмосфере радиоактивного йода и цезия, даже в малых концентрациях, особенно чувствительны жители России и других стран, уже подвергшиеся воздействию радиации в результате предыдущих радиационных аварий и катастроф: аварии на комбинате "Маяк" в 1957 году, аварии с выбросом радиоактивного йода на Ленинградской АЭС в 1975 году, катастрофе на Чернобыльской АЭС в 1986 году, аварии на СХК в г. Северск близ Томска в 1993 году и многих других", — отмечают в "Белонне".

Экологи подчеркивают, что российским властям еще в марте-апреле 2011 года следовало дать рекомендации по йодопрофилактике и другим мерам защиты здоровья населения, а не распространять "успокоительную" ложную информацию о безопасности, пишет ИА "Росбалт".

"История повторяется. Как и во время катастрофы Чернобыльской АЭС власти верят проядерным экспертам-лоббистам, принижают последствия аварии, не предпринимают мер по информированию и защите населения. Но если в 1986 году в СССР это делалось во имя защиты "советского атома", то в 2011 году власти России бросились на защиту японской атомной энергетики. Результат известен – в Японии почти все АЭС остановлены, новых строить там не собираются, Россия же не отказалась ни от одной новой атомной стройки, не закрыла ни один старый и опасный реактор", — констатируют экологи.

 

Автор: ИА "Росбалт"
Теги: авария  Фукусима  АЭС 



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Комментарии

  • Псевдоним21:24, 11.02.2013#

    Комментировать не буду. . . .

  • Псевдоним21:24, 11.02.2013#

    СВОЛОЧИ!!!

  • Псевдоним21:39, 11.02.2013#

    Есть враньё, а есть необходимое умалчивание, дабы не создавать панику среди населения с низким уровнем интеллекта. Опасность мизерна и, в конце концов, не думаю что Вы, уважаемый, зная о ней 2 года проходили бы в маске или респираторе. так что не надо тут пиз. . . ь!

  • Псевдоним21:42, 11.02.2013#

    Ну и в довершение, вы ещё много чего не знаете, т. к. от вас это скрывают ради вашего же блага. . . знали бы - заеб. . . . ь бы на памперсы работать. . .

  • Псевдоним17:13, 12.02.2013#

    Вам скажут что выросло содержание N-ого изотопа, который вообще никак не влияет на организм человека. Но вы же не поверите и нахлебаетесь йода, будет отравление. Сначала надо знать и понимать, чтобы судить. А эти экодеятели лишь мозги пудрят, за зарубежные гранты!

  • Васёк21:24, 11.02.2013#

    А разве от наших властей можно было ожидать чего то другого? Им пох на простых жителей.

  • Псевдоним21:28, 11.02.2013#

    ВРАНЬЕ ЭТО СОПУТСВУЮЩИЙ С НАШЕЙ ВЛАСТЬЮ ФАКТ , НАМ ВРУТ ВЕЗДЕ , ЧТО ЛЮДИ ЖИВУТ ХОРОШО , СРЕДНЮЮ ЗАРПЛАТУ С НЕБА БЕРУТ, НАША ВЛАСТЬ ЭТО ГИДРА ПОЕДАЮЩАЯ ЛЮДЕЙ , ЧХАТЬ ИМ НА НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ , АРТИСТЫ У ВЛАСТИ

  • ЖЖЖЖЖ21:36, 11.02.2013#

    Типичная истерика для нагнетения страхов. Заметно, что нет никаких цифр. То повышение пришло к нам уже на завершении витка вокруг шарика. В штатах и Европе было намного больше.

  • Псевдоним22:05, 11.02.2013#

    а потом с переодичностью раз в месяц появляются новости , помогите мальчику с раковой опухолью, помогите девочке , а вообще все это истерия и никак на нас неотразилось. . .

  • Псевдоним17:11, 12.02.2013#

    Особенно, учитывая то что доказанной статистики по росту онкозаболеваний из-за радиации нет. Проще всегда видеть объяснения в вещах, в которых ничего не соображаешь!

  • Псевдоним21:37, 11.02.2013#

    3, 14 дорасы

  • Псевдоним21:48, 11.02.2013#

    мы вооще для них отработанный материал . оде. яло на себя тянут

  • Псевдоним22:16, 11.02.2013#

    Странно, почему самая большая активность радионуклидов обнаружена в Ростове-на-Дону и Астрахани ?

  • Vika02:34, 12.02.2013#

    Знакомый журналист дал мне сайт один gosdengi. tk там правительственный архив и архив на каждого гражданина, только он замаскирован под поиск утерянных людей, наверное чтобы не спалили и не закрыли его) Ввела я там ФИО дату рождения атниспам прошла и я осталась в шоке. Там столько информации про всех, где учусь, кем работаю, где работаю, мои доходы, а про наших чиновников вообще компроматы , доказательства, что они мошенники! Посмотрите http://gosdengi. tk , может что и нароете интересного на близких или чиновников.

  • Приморец15:15, 13.02.2013#

    Да какая разница, уже все равно ничего не изменишь. . . . . . . . . . . . . . было и было . . . . . . . . . . . .

  • Кук15:22, 13.02.2013#

    Без всяких слов уже тогда было понятно, будут молчать до последнего чтобы не сеять пинику, как говориться на гос. не надейся сам. . тогда и отток населения все таки был с дальнего востока, чтобы не говорили

  • Псевдоним00715:23, 13.02.2013#

    Запуганное стадо - легче управляется.

  • Псевдоним15:24, 13.02.2013#

    Вика, иди кроликов разводи

  • Казлевич15:24, 13.02.2013#

    видать дустом не так эфективно.

  • Старший Товарищ15:39, 13.02.2013#

    Сейчас Фукусима уже давно не актуальна. Вопрос, почему наши активные экологи хвосты поджали и в рот воды набрали, после испытаний сметроносного оружия массового поражения - ядерной бомбы, проведенных Северной Кореей совсем под носом!В 200 км от Владивостока и в 130 км от Славянки.

  • Blask Sabbath15:50, 13.02.2013#

    Я и тогда не верил с Фукусимо и сейчас не верю про корейское испытание бомбы. Что в СССР, что в России все хорошо. А кто постарше-наверно помнят ситуацию с подводной лодкой в Большом Камне?

  • Старший Товарищ16:03, 13.02.2013#

    А теперь обратим внимание на доклад и цифры в этом докладе. "Повышенные по сравнению с фоновыми среднемесячные объемные активности 137Cs в 2011 году наблюдались в апреле в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Курске, Курчатове, Цимлянске, Ростове-на-Дону и Астрахани – 1080*10-7, 1186*10-7, 1356*10-7, 1378*10-7, 1640*10-7, 2760*10-7, 2900*10-7 Бк/м3, соответственно", — говорится в докладе. И что мы видим? А видим мы, что повышение в Ростове-на-Дону и Астрахани в ДВА С ПОЛОВИНОЙ РАЗА выше, чем во Владивостоке. В Цимлянске - почти в ДВА РАЗА ВЫШЕ!!! А где этот Цимлянск? И гда Астрахань? И причём тут вообще Фкусима? Про таких "аналитиков" сказано: ". . . ибо они глядя не видят, слушая не слышат и не разумеют”. - Библия [от Матфея, XIII, 11, 13. ]

  • Псевдоним20:05, 13.02.2013#

    Будем судиться на том свете, если он есть.

  • Псевдоним18:07, 16.02.2013#

    Элемент правительственной демографической политики замещения.

  • Псевдоним18:20, 16.02.2013#

    Я и не сомневался. . . ваш ЦЕЗИЙ или как там его обнаружен в южной Корее в Китае и даже в Америке)))А вот на Сахалине и Приморье все чисто. Такого не может быть тк просто не может быть. В свое время когда в Большом Камне взорвалась АПЛ власти тоже пытались все скрыть. Правду узнали потому, что японцы стали вывозить своих детей с пионерского лагеря Океан. И Чернобыль пытались скрыть((((((И сейчас правду не говорят о последствиях взрыва в КНДР атомной бомбы. Сколько там до Владика км?Километров 150-200 будет?ВСЕ ХОРОШО И ЧИСТО!ЖИВИТЕ ДРУЗЬЯ!

  • Псевдоним19:10, 16.02.2013#

    дятлы те кто говорит что вБольшом Камне лодка взрывалась. . олухи тыпоголовые. Никогда там ничего не взрывалось. Это было в Чажме.

  • Псевдоним21:22, 16.02.2013#

    А я все думаю, почему у нас нет жилищных программ для населения, а оно вон что, они нам уже и не нужны.

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