Сергей Дарькин: Перед прокуратурой поставлена задача – преодоление неверия части общества в торжество закона

ВЛАДИВОСТОК, 11 января, ZRPRESS. 12 января отмечается День работников прокуратуры России. Губернатор Приморья Сергей Дарькин поздравляет работников прокуратуры с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Уважаемые работники прокуратуры России! Поздравляю вас с профессиональным праздником! От качества вашей работы, верности профессиональному долгу во многом зависит исполнение законов в нашей стране. Вы защищаете интересы государства и граждан России. Перед вами поставлены серьезные задачи, связанные с укреплением правопорядка, борьбой с коррупцией, преодолением неверия части общества в торжество закона.

Ежедневно вы делаете большую и сложную работу, которая требует глубоких знаний, больших сил и моральной ответственности перед собой и обществом. Уверен, что благодаря высокому профессионализму работников прокуратуры России будет сделан значительный вклад в совершенствование правоохранительной системы, в обеспечение законности и правопорядка в нашем государстве. Желаю вам здоровья, семейного благополучия и успехов во всех делах!" – обратился Сергей Дарькин к сотрудникам прокуратуры.