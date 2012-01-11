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Сергей Дарькин: Перед прокуратурой поставлена задача – преодоление неверия части общества в торжество закона

11 Января 2012, 14:35 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 11 января, ZRPRESS. 12 января отмечается День работников прокуратуры России. Губернатор Приморья Сергей Дарькин поздравляет работников прокуратуры с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Уважаемые работники прокуратуры России! Поздравляю вас с профессиональным праздником! От качества вашей работы, верности профессиональному долгу во многом зависит исполнение законов в нашей стране. Вы защищаете интересы государства и граждан России. Перед вами поставлены серьезные задачи, связанные с укреплением правопорядка, борьбой с коррупцией, преодолением неверия части общества в торжество закона.

Ежедневно вы делаете большую и сложную работу, которая требует глубоких знаний, больших сил и моральной ответственности перед собой и обществом. Уверен, что благодаря высокому профессионализму работников прокуратуры России будет сделан значительный вклад в совершенствование правоохранительной системы, в обеспечение законности и правопорядка в нашем государстве. Желаю вам здоровья, семейного благополучия и успехов во всех делах!" – обратился Сергей Дарькин к сотрудникам прокуратуры.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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