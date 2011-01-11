Назначен новый заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота

Президент России произвел ряд кадровых перестановок в вооруженных силах, в частности назначив заместителем командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота Ильдара АХМЕРОВА.

Ильдар Ахмеров командовал соединением кораблей во главе с БПК ТОФа "Маршал Шапошников", которое весной 2010-го года обеспечивало безопасность судоходства в районе Африканского рога. В мае благодаря действиям соединения удалось освободить от пиратов танкер "Московский университет", на борту которого находились несколько десятков российских моряков.