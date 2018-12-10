На выборах в Приморье подводят итоги дебатов

Какой из созданных кандидатами образов оказался ближе избирателю, станет ясно 16 декабря

На выборах губернатора Приморского края завершился этап совместных агитационных мероприятий – а проще говоря, дебатов – между кандидатами на пост главы края. Декабрьская кампания стала уникальной в том плане, что озвучить свои программы в прямом телеэфире ГТРК «Владивосток» решили все пять претендентов, включая врио губернатора Олега КОЖЕМЯКО.

То, что изначально воспринималось как предвыборный ход – мнение о том, что Кожемяко ограничится участием лишь в одной «серии» дебатов – оказалось хорошей возможностью для общения с жителями Приморья. Врио губернатора края не только отчитался о том, что уже сделано им за два с половиной месяца работы в родном регионе, но и обозначил понятные и давно ожидаемые шаги по дальнейшему развитию края.

Отметим, что руководитель Приморья принимал участие в предвыборных дебатах впервые с девяностых годов. Вероятнее всего, сыграл свою роль тот факт, что открытые и конкурентные выборы для Кожемяко – не новинка. Свою первую кампанию он успешно провел еще в 2001 году, обойдя на выборах в Законодательное Собрание действующего краевого депутата. В 2012 году в Амурской области Кожемяко стал одним из первых глав регионов, избранных после возвращения прямых выборов, а в 2015 году уверенно победил на Сахалине.

- У Кожемяко к началу декабря, когда стартовали дебаты, уже был определенный бэкграунд, связанный с Приморьем. Это позволило ему развернуть свои выступления в сторону отчета о проделанной за два месяца работе, а также озвучить возможные будущие шаги по развитию края, - акцентирует политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. – Отличительной особенностью выступлений Кожемяко стал акцент на понятных людям проблемах. Он говорил на понятном людям языке о том, что беспокоит каждого.

Отдельно стоит сказать об остальных кандидатах, которые приняли участие в дебатах. Они также, как и Кожемяко, говорили о проблемах, которые существуют в Приморье сегодня. Но о путях их решения или не говорили вовсе, или говорили в общих чертах. Как правило, каждый из претендентов во всех трех раундах дебатов придерживался определенной тематики. У Андрея АНДРЕЙЧЕНКО (ЛДПР) это была борьба с иностранной рабочей силой, у Игоря СТЕПАНЕНКО («Патриоты России») – борьба с коррупцией, у Алексея ТИМЧЕНКО («Партия роста») – развитие предпринимательства, у Розы ЧЕМЕРИС (партия «За женщин России»).

- Дебаты стали для кандидатов дополнительной «точкой контакта» с жителями Приморья. Они приобрели особую значимость в условиях сжатых сроков избирательной кампании, когда на то, чтобы сформировать мнение о себе, у кандидатов есть совсем немного времени, - отмечает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. – Учитывая, что до выборов остались считанные дни, итоговое восприятие кандидатов приморцами во многом зависеть от образа, сформированного в ходе дебатов. Изменить этот образ до «дня тишины» будет уже сложно.

Однако наиболее интересным моментом стали не сухие тезисы программ, а дискуссия между Андреем Андрейченко и Розой Чемерис – которая, по сути, в этой кампании играла на том же электоральном поле, что и представитель ЛДПР. Хотя дебаты «один на один» не были изначально предусмотрены регламентом, в последнем выпуске Андрейченко получил дополнительное время для ответа на неудобный вопрос от Чемерис. Впрочем, упрек от единственной женщины в пятерке претендентов касался не лично Андрейченко, а руководства ЛДПР, которую он представляет – Чемерис напомнила про недавние скандалы с «каминг-аутом Владимира ЖИРИНОВСКОГО и фотографиями его сына Игоря ЛЕБЕДЕВА из Майями. Депутат ГД предсказуемо не стал осуждать руководство собственной партии, однако в целом спичи Чемерис и Андрейченко на финише избирательной кампании дали приморцам возможность почувствовать, что на выборы вернулись живые дискуссии и реальная политическая конкуренция, в которой главным становится умение «держать удар».

Евгений СИДОРОВ.