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Генерал Степаненко не вынес предвыборных боев

10 Декабря 2018, 16:50 | Приморье

Кандидат от партии «Патриоты России» снял свою кандидатуру с выборов губернатора Приморья

В избирательную комиссию Приморского края сегодня, 10 декабря, поступило заявление от  Игоря Степаненко с просьбой о снятии его кандидатуры с выборов губернатора Приморского края.

О причинах снятия кандидатуры ничего не сообщается. Известно, что Игорь Степаненко принял участия во всех трех турах теле-, радиодебатов, однако свою агитационную продукцию в СМИ не размещал.

Напомним, что согласно действующему законодательству, сегодня, 10 декабря, последний день для таких действий со стороны кандидатов на должность губернатора Приморского края. Вопрос об аннулировании регистрации Степаненко будет рассмотрен на ближайшем заседании избирательной комиссии Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: бюллетень  урна  степаненко  кожемяко  избирком  патриоты россии  губернатор  выборы 



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