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Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
Экс-губернатор Приморья в свой юбилей открыл новый манеж во Владивостоке и высказался о врио главы края
Экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин 9 декабря отметил свой 55-й день рождения. В день он в торжественной обстановке открыл футбольный манеж «Тигр», который был построен на средства компании Сергей Михайловича, рядом со стадионом «Динамо».
Надо отметить, что это первый крытый футбольный манеж в столице Приморья. Он стал продолжением спортивного проекта, частью которого было и открытие ледовой арены «Ice Тигр» на Змеинке.
Символичную красную ленточку на открытии перерезали Сергей Дарькин и его соинвестор, владелец сети частных ледовых арен, генеральный директор СК «Полюс» Константин Обновленный.
По словам Сергея Дарькина, здесь же он построит еще несколько манежей для занятий другими видами спорта – баскетболом, волейболом.
Высказался Сергей Михайлович и по поводу предстоящих в Приморье выборов губернатора. В ответ на напоминание о существовавших ранее серьезных разногласиях с Олегом Кожемяко, из-за которых, по слухам, последнему пришлось уехать из Приморья, Дарькин сказал, что все это уже в прошлом.
«За эти годы, которые мы прожили, все, что происходило раньше, я считаю мелочью, все это уже неважно. У нас Олегом Николаевичем нормальные отношения, я желаю ему удачи на выборах, я думаю, он должен победить, во всяком случае, я его в этом поддерживаю. И семь футов ему под килем, работа эта тяжелая и неблагодарная. Желаю ему, чтобы он оставил после себя для жителей Приморского края такие фундаментальные вещи, которые на долгие годы позволят улучшить жизнь приморцев, а он, я думаю, это сможет сделать при его характере, энтузиазме, желании работать и с нашей общей помощью».
Фото Gorodv.com.
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Если Кожемяка станет губером, то заклятому другу Дарычу не поздоровится, опять купит шиповки и короткими перебежками в Маскву.