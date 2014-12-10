www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.42 р. 100 JPY: 58.55 р.
EUR: 75.22 р. 10 CNY: 96.42 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Максим Глушков: Умение договариваться с элитами усиливает позиции Миклушевского

10 Декабря 2014, 12:37 | Приморье

Приморский политолог Максим Глушков считает, что укрепление позиций губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в рейтинге влияния глав субъектов России объясняется умением договариваться с политическими элитами.

По мнению политолога, губернатор не оставляет без внимания ни одну из важных сфер жизни в регионе.

«Миклушевский уделяет внимание и бизнесу, и общественности, и политикам. Вникая в их проблемы, он старается помочь в их решении. Естественно, это сказывается на его политическом влиянии в крае», - отметил Максим Глушков.

Немаловажную роль сыграло, по словам политолога, введение института кураторства.

«Благодаря своим кураторам на местах, Миклушевский обладает достаточной информацией из всех муниципалитетов для принятия оперативных управленческих решений. Поэтому укрепление позиций Владимира Миклушевского в рейтинге не стало неожиданностью», - подчеркнул Максим Глушков.

Напомним, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в ноябре существенно усилил позиции в рейтинге влияния глав субъектов России. По мнению экспертов, он имеет «очень сильное влияние» в регионе. В рейтинге глава Приморья занимает 20-еместо из 85-ти. Еще в октябре Владимир Миклушевский находился на 22-м месте и занимал позицию в разделе «сильное влияние».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  рейтинги  миклушевский 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru