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Максим Глушков: Умение договариваться с элитами усиливает позиции Миклушевского
Приморский политолог Максим Глушков считает, что укрепление позиций губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в рейтинге влияния глав субъектов России объясняется умением договариваться с политическими элитами.
По мнению политолога, губернатор не оставляет без внимания ни одну из важных сфер жизни в регионе.
«Миклушевский уделяет внимание и бизнесу, и общественности, и политикам. Вникая в их проблемы, он старается помочь в их решении. Естественно, это сказывается на его политическом влиянии в крае», - отметил Максим Глушков.
Немаловажную роль сыграло, по словам политолога, введение института кураторства.
«Благодаря своим кураторам на местах, Миклушевский обладает достаточной информацией из всех муниципалитетов для принятия оперативных управленческих решений. Поэтому укрепление позиций Владимира Миклушевского в рейтинге не стало неожиданностью», - подчеркнул Максим Глушков.
Напомним, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в ноябре существенно усилил позиции в рейтинге влияния глав субъектов России. По мнению экспертов, он имеет «очень сильное влияние» в регионе. В рейтинге глава Приморья занимает 20-еместо из 85-ти. Еще в октябре Владимир Миклушевский находился на 22-м месте и занимал позицию в разделе «сильное влияние».
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