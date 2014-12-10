Стали известны поручения губернатора Приморского края

Итоги Большого проезда Владимира Миклушевского:

...по Тернейскому району

В Тернейском районе Приморья построят спортивный комплекс и амбулаторию, а также заасфальтируют участок дороги Рудная пристань - Пластун. Данные объекты вошли в перечень поручений губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО по итогам Большого проезда.

Контроль за исполнением поручений Владимир Миклушевский доверил куратору территории - первому вице-губернатору Василию УСОЛЬЦЕВУ. Завершить строительство спортивного комплекса в поселке Пластун в 2015 году губернатор поручил своему заместителю Олегу ЕЖОВУ. Вице-губернаторов Павла СЕРЕБРЯКОВА и Олега ЕЖОВА глава региона назначил ответственными за строительство амбулатории в поселке Светлая. Кроме того, до 2017 года будет завершено асфальтирование участка дороги Рудная пристань - Пластун.

…по Спасскому району

В Спасском районе проведут капитальный ремонт гидротехнических сооружений Сорочевского (Кронштадтского) гидроузла, построят детский сад, а также обеспечат фельдшерско-акушерский пункт в селе Прохоры санитарной машиной. Контролировать ход работ будут вице-губернаторы Олег ЕЖОВ и Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ.

Глава региона также поручил первому вице-губернатору Приморского края Василию Усольцеву в 2016 году организовать проведение мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений Сорочевского (Кронштадтского) гидроузла. Проект работ будет разработан в 2015 году. Кроме того, в Спасском районе остро стоял вопрос обеспечения автотранспортом ФАПа в селе Прохоры. Губернатор поручил приобрести санитарную машину Павлу СЕРЕБРЯКОВУ уже в 2015 году.

…по Яковлевскому району

В Яковлевском районе исполнят три поручения губернатора. Здесь отремонтируют и оснастят медоборудованием центральную районную больницу, завершат ремонт районного Дома культуры и спорта в селе Новосысоевка и приступят к строительству очистных сооружений в Яковлевке. Контролирует исполнение Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ.

В 2015 году здесь будет проведен ремонт культурно-досугового центра Новосысоевского сельского поселения. Поручение главы региона предстоит выполнить Татьяне Заболотной совместно с главой Яковлевского района. Еще одно поручение - ремонт центральной районной больницы - Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ дал своему заместителю Павлу СЕРЕБРЯКОВУ. Кроме того, в 2015 году в селе Яковлевка будет разработан проект очистных сооружений. Завершится строительство в 2016 году. Ответственный - вице-губернатор Олег ЕЖОВ.

…по Анучинскому району

В Анучинском районе будет проведен капремонт водонакопительной системы и очистных сооружений в Анучино и отремонтирован дом культуры в селе Гражданка. Также в числе поручений - организовать в районе музей женьшеневодства. Контроль за исполнением поручений возложен на Василия УСОЛЬЦЕВА.

Провести мероприятия по капитальному ремонту водонакопительной системы и очистных сооружений села Анучино глава региона поручил первому вице-губернатору Александру КОСТЕНКО. Капитальный ремонт водонакопительной системы, должен быть выполнен уже до конца текущего года. За капитальный ремонт дома культуры в селе Гражданка ответственна вице-губернатор Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ вместе с главой Анучинского района. Провести ремонт поручено до конца 2015 года. Также Татьяне Заболотной губернатор поручил оказать поддержку музею женьшеневодства.

…по Ханкайскому району

В Ханкайском районе построят вторую очередь водовода, очистные сооружения и проведут фестиваль сельской культуры. Ответственный за исполнение поручений - куратор территории вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО.

К концу 2016 года в селах Камень-Рыболов и Астрахановка будет построена вторая очередь Ханкайского группового водовода. А в Камень-Рыболове организуют и строительство очистных сооружений. Контролировать мероприятия поручено Олегу ЕЖОВУ совместно с главой Ханкайского района. Уже со следующего года здесь планируется проведение и ежегодного краевого фестиваля «Ханкайские зори».

…по Михайловскому району

В Михайловском районе заасфальтируют дорогу, построят новый участок трассы и проведут капитальный ремонт сельского дома культуры. Контролировать исполнение поручений предстоит куратору территории - вице-губернатору Сергею СИДОРЕНКО.

Мероприятия по асфальтированию дороги Михайловка - Турий Рог - Новошахтинск будут завершены в 2015 году. Еще одна автодорога в селе Васильевка - участок трассы М60 протяженностью 2,3 километра - будет построена также в 2015 году. Контролировать ход работ будет вице-губернатор Приморского края Олег Ежов.

Еще одно поручение главы региона - капитальный ремонт дома культуры в селе Первомайском. Организовать ремонтные работы поручено вице-губернатору Приморья Татьяне ЗАБОЛОТНОЙ. Их планируется завершить к концу 2015 года.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.