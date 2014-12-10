Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стали известны поручения губернатора Приморского края
Итоги Большого проезда Владимира Миклушевского:
...по Тернейскому району
В Тернейском районе Приморья построят спортивный комплекс и амбулаторию, а также заасфальтируют участок дороги Рудная пристань - Пластун. Данные объекты вошли в перечень поручений губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО по итогам Большого проезда.
Контроль за исполнением поручений Владимир Миклушевский доверил куратору территории - первому вице-губернатору Василию УСОЛЬЦЕВУ. Завершить строительство спортивного комплекса в поселке Пластун в 2015 году губернатор поручил своему заместителю Олегу ЕЖОВУ. Вице-губернаторов Павла СЕРЕБРЯКОВА и Олега ЕЖОВА глава региона назначил ответственными за строительство амбулатории в поселке Светлая. Кроме того, до 2017 года будет завершено асфальтирование участка дороги Рудная пристань - Пластун.
…по Спасскому району
В Спасском районе проведут капитальный ремонт гидротехнических сооружений Сорочевского (Кронштадтского) гидроузла, построят детский сад, а также обеспечат фельдшерско-акушерский пункт в селе Прохоры санитарной машиной. Контролировать ход работ будут вице-губернаторы Олег ЕЖОВ и Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ.
Глава региона также поручил первому вице-губернатору Приморского края Василию Усольцеву в 2016 году организовать проведение мероприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений Сорочевского (Кронштадтского) гидроузла. Проект работ будет разработан в 2015 году. Кроме того, в Спасском районе остро стоял вопрос обеспечения автотранспортом ФАПа в селе Прохоры. Губернатор поручил приобрести санитарную машину Павлу СЕРЕБРЯКОВУ уже в 2015 году.
…по Яковлевскому району
В Яковлевском районе исполнят три поручения губернатора. Здесь отремонтируют и оснастят медоборудованием центральную районную больницу, завершат ремонт районного Дома культуры и спорта в селе Новосысоевка и приступят к строительству очистных сооружений в Яковлевке. Контролирует исполнение Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ.
В 2015 году здесь будет проведен ремонт культурно-досугового центра Новосысоевского сельского поселения. Поручение главы региона предстоит выполнить Татьяне Заболотной совместно с главой Яковлевского района. Еще одно поручение - ремонт центральной районной больницы - Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ дал своему заместителю Павлу СЕРЕБРЯКОВУ. Кроме того, в 2015 году в селе Яковлевка будет разработан проект очистных сооружений. Завершится строительство в 2016 году. Ответственный - вице-губернатор Олег ЕЖОВ.
…по Анучинскому району
В Анучинском районе будет проведен капремонт водонакопительной системы и очистных сооружений в Анучино и отремонтирован дом культуры в селе Гражданка. Также в числе поручений - организовать в районе музей женьшеневодства. Контроль за исполнением поручений возложен на Василия УСОЛЬЦЕВА.
Провести мероприятия по капитальному ремонту водонакопительной системы и очистных сооружений села Анучино глава региона поручил первому вице-губернатору Александру КОСТЕНКО. Капитальный ремонт водонакопительной системы, должен быть выполнен уже до конца текущего года. За капитальный ремонт дома культуры в селе Гражданка ответственна вице-губернатор Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ вместе с главой Анучинского района. Провести ремонт поручено до конца 2015 года. Также Татьяне Заболотной губернатор поручил оказать поддержку музею женьшеневодства.
…по Ханкайскому району
В Ханкайском районе построят вторую очередь водовода, очистные сооружения и проведут фестиваль сельской культуры. Ответственный за исполнение поручений - куратор территории вице-губернатор Сергей СИДОРЕНКО.
К концу 2016 года в селах Камень-Рыболов и Астрахановка будет построена вторая очередь Ханкайского группового водовода. А в Камень-Рыболове организуют и строительство очистных сооружений. Контролировать мероприятия поручено Олегу ЕЖОВУ совместно с главой Ханкайского района. Уже со следующего года здесь планируется проведение и ежегодного краевого фестиваля «Ханкайские зори».
…по Михайловскому району
В Михайловском районе заасфальтируют дорогу, построят новый участок трассы и проведут капитальный ремонт сельского дома культуры. Контролировать исполнение поручений предстоит куратору территории - вице-губернатору Сергею СИДОРЕНКО.
Мероприятия по асфальтированию дороги Михайловка - Турий Рог - Новошахтинск будут завершены в 2015 году. Еще одна автодорога в селе Васильевка - участок трассы М60 протяженностью 2,3 километра - будет построена также в 2015 году. Контролировать ход работ будет вице-губернатор Приморского края Олег Ежов.
Еще одно поручение главы региона - капитальный ремонт дома культуры в селе Первомайском. Организовать ремонтные работы поручено вице-губернатору Приморья Татьяне ЗАБОЛОТНОЙ. Их планируется завершить к концу 2015 года.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- Оценку поставит время
- Приморье ударно поработало на ПМЭФ
- Две стороны одной медали
- Несвободный, но несломленный
- Председателем Контрольно-счетной палаты Приморского края назначен Юрий Высоцкий
- Новый старт важных проектов
- Из героев былых времен
Новости раздела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
- Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"