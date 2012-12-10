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В 2013 г. в Приморье планируется строительство новых дорог и развязок
ПРИМОРЬЕ, 10 декабря, ZRPRESS. Краевой целевой программой «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе на период 2008-2019 годы» на 2013 год предусмотрено: проектирование и строительство примыканий на автомобильной дороге «пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка - бухта Патрокл» с улично-дорожной сетью Владивостока в районе ул. Снеговой (район Дальхимпрома), ул. Космонавтов, ул. Фадеева (район золоотвалов); проектирование и строительство транспортной развязки к концертно-спортивному комплексу во Владивостоке (ст. «Спутник»).
Также рассматриваются вопросы о включении в программу строительства транспортной развязки на остановке "Фабрика "Заря" и транспортного кольца на пересечении улиц Черемуховой и Калинина, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации Приморского края.
По информации департамента дорожного хозяйства Приморского края, готовится документация для объявления торгов на проектирование автомобильной дороги от М-60 («Уссури») «Хабаровск – Владивосток» до автомобильной дороги «Владивосток – Находка – порт Восточный».
В 2013 году планируется приступить к работам по строительству автомобильной дороги «Владивосток – Находка – порт Восточный», мостовых переходов через реку Большая Уссурка, Мельгуновка и Киевка, завершение работы по реконструкции автомобильных дорог «Раздольное – Хасан», «Уссурийск – Пограничный – Госграница».
Также в план работ на 2013 год включены объекты капитального ремонта. Планируется завершить работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово», приступить к капитальному ремонту автомобильной дороги «Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово», «Новонежино – Анисимовка». Работы по капитальному ремонту вышеуказанных объектов планируется завершить в 2014 году. Планируется отремонтировать 307 километров автомобильных дорог.
По информации департамента дорожного хозяйства Приморского края, проектом бюджета края на осуществление дорожной деятельности на 2013 год предусмотрено выделение более 8 миллиардов рублей.
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