В 2013 г. в Приморье планируется строительство новых дорог и развязок

ПРИМОРЬЕ, 10 декабря, ZRPRESS. Краевой целевой программой «Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе на период 2008-2019 годы» на 2013 год предусмотрено: проектирование и строительство примыканий на автомобильной дороге «пос. Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка - бухта Патрокл» с улично-дорожной сетью Владивостока в районе ул. Снеговой (район Дальхимпрома), ул. Космонавтов, ул. Фадеева (район золоотвалов); проектирование и строительство транспортной развязки к концертно-спортивному комплексу во Владивостоке (ст. «Спутник»).

Также рассматриваются вопросы о включении в программу строительства транспортной развязки на остановке "Фабрика "Заря" и транспортного кольца на пересечении улиц Черемуховой и Калинина, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации Приморского края.

По информации департамента дорожного хозяйства Приморского края, готовится документация для объявления торгов на проектирование автомобильной дороги от М-60 («Уссури») «Хабаровск – Владивосток» до автомобильной дороги «Владивосток – Находка – порт Восточный».

В 2013 году планируется приступить к работам по строительству автомобильной дороги «Владивосток – Находка – порт Восточный», мостовых переходов через реку Большая Уссурка, Мельгуновка и Киевка, завершение работы по реконструкции автомобильных дорог «Раздольное – Хасан», «Уссурийск – Пограничный – Госграница».

Также в план работ на 2013 год включены объекты капитального ремонта. Планируется завершить работы по капитальному ремонту автомобильной дороги «Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово», приступить к капитальному ремонту автомобильной дороги «Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово», «Новонежино – Анисимовка». Работы по капитальному ремонту вышеуказанных объектов планируется завершить в 2014 году. Планируется отремонтировать 307 километров автомобильных дорог.

По информации департамента дорожного хозяйства Приморского края, проектом бюджета края на осуществление дорожной деятельности на 2013 год предусмотрено выделение более 8 миллиардов рублей.