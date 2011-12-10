Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сергей Дарькин: Каждый из нас должен знать Конституцию
Уважаемые приморцы! Поздравляю вас с Днем Конституции России!
Это главный документ нашего государства, гарантия основных прав и обязанностей граждан России. Считаю, что каждый из нас должен знать Конституцию. Нужно рассказывать детям о том, что это за документ, о его роли в жизни страны. Ведь именно молодежи предстоит развивать основы, заложенные нами!
Мы живем в правовом государстве. Нам необходимо поднимать уровень правовой культуры, воспитывать уважение к Конституции и другим законам Российской Федерации.
Сила любого государства – в людях. От того, насколько хорошо мы знаем и соблюдаем законы, во многом зависит не только стабильность и спокойствие в обществе, но и успешное развитие нашей страны. Желаю всем приморцам благополучия, успехов в делах и всего самого доброго!
Губернатор Приморского края С.М.Дарькин
Новости тематики
- Единая Россия собирает предложения по совершенствованию пенсионной системы от жителей Приморского края
- Приморье получит допсредства для помощи пострадавшим от стихийных бедствий в 2016-17 годах
- Премьер Медведев поручил ректору ДВФУ важное дело
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства
- На Русском создадут крутую песочницу
- Депутаты Находки усомнились в менеджере из Спасска
- Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
Новости раздела
- Кандидаты в губернаторы хранили интригу до последнего
- Единая Россия собирает предложения по совершенствованию пенсионной системы от жителей Приморского края
- Сертификаты, рассрочки и льготы
- Приморье получит допсредства для помощи пострадавшим от стихийных бедствий в 2016-17 годах
- "День Тигра" станет официальным праздником, а багульник - природным символом Владивостока
- Андрей Тарасенко вновь пришел в избирком
- Дума Находки упрочила контроль над мэрией
- Зражевский не бросил Партизанск
- Живут на одну зарплату
- Крупные коммерческие предприятия Владивостока придется переводить на газ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?