Сергей Дарькин: Каждый из нас должен знать Конституцию

Уважаемые приморцы! Поздравляю вас с Днем Конституции России!

Это главный документ нашего государства, гарантия основных прав и обязанностей граждан России. Считаю, что каждый из нас должен знать Конституцию. Нужно рассказывать детям о том, что это за документ, о его роли в жизни страны. Ведь именно молодежи предстоит развивать основы, заложенные нами!

Мы живем в правовом государстве. Нам необходимо поднимать уровень правовой культуры, воспитывать уважение к Конституции и другим законам Российской Федерации.

Сила любого государства – в людях. От того, насколько хорошо мы знаем и соблюдаем законы, во многом зависит не только стабильность и спокойствие в обществе, но и успешное развитие нашей страны. Желаю всем приморцам благополучия, успехов в делах и всего самого доброго!

Губернатор Приморского края С.М.Дарькин