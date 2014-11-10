Депутаты Приморья рекомендовали принять в первом чтении бюджет 2015 года

10 ноября проект закона о краевом бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов рассмотрели на заседании комитета по бюджетно-налоговой политики и финансовым ресурсам. Депутаты поддержали законопроект и рекомендовали его принять в первом чтении на заседании Законодательного Собрания Приморья 12 ноября.

Как доложила директор департамента финансов Приморья Татьяна Казанцева, при формировании проекта бюджета особое внимание уделено решению задач, поставленных в указах Президента РФ, а также обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Приморского края.

«Сумма налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета на 2015 год прогнозируется в размере 63,8 миллиардов рублей. В сравнении с плановыми показателями в 2014 году, налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета увеличены на 6,4 миллиарда рублей», - сообщила Татьяна Казанцева.

В бюджете следующего года доля программных расходов краевого бюджета превышает 95 процентов от общего объема расходов бюджета. Общий объем расходов бюджета составит 86,3 миллиарда рублей, обеспечен рост расходов краевого бюджета за счет собственных средств.

По словам Татьяны Казанцевой, бюджет Приморского края социально-ориентирован на 75 процентов – приоритетными направлениями в структуре расходов стали: социальная поддержка населения – 25 процентов, развитие здравоохранения – 17 процентов, развитие образования – 21 процент, развитие транспортного комплекса – 12 процентов, обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйств – 10 процентов.

Депутаты поинтересовались, почему при увеличении доходной части на 2,8 миллиарда уменьшилась расходная часть бюджета по таким ключевым направлениям, как сельское хозяйства, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство.

Как сообщила директор департамента финансов Татьяна Казанцева, снижение расходной части бюджета произошло из-за того, что в бюджете 2015 года пока не отражены федеральные поступления в полном объеме.

«Пока отражено 9,5 миллиардов федеральных средств, в этом году эта сумма была 15 миллиардов. Это связано с тем, что деньги распределяются в ходе исполнения федерального бюджета в течение 2015 года и будут отражены в расходной части бюджета при корректировках», - пояснила Татьяна Казанцева.

Напомним, в бюджет 2015 года в Приморье остается социально ориентированным. Как подчеркнул Губернатор Владимир Миклушевский, более 75 процентов расходов будет направлено на поддержку и развитие сферы образования, здравоохранения, спорта, культуры, адресную социальную поддержку населения

В частности, для повышения качества образовательного процесса в бюджете будут предусмотрены средства на ремонт и строительство общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения, детских садов, а также домов для переселения граждан из аварийного жилья.

Прогнозируется, что доходы бюджета в 2015 году составят 80,8 миллиардов рублей, что на 3,5 процента выше уровня прошлого года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.