Военные Приморья и Сахалина поделятся имуществом с гражданскими

Минобороны РФ готово передать регионам порядка 2 тысяч объектов, значительная часть из них - более 1500 - будет передана властям Приморья и Сахалинской области, сообщает сайт военного ведомства.

«Министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ обсудил с руководителями регионов вопросы повышения эффективности взаимодействия при передаче имущества Минобороны в муниципальную собственность и собственность субъектов Российской Федерации», - говорится в сообщении.

На этих встречах был согласован порядок передачи местным властям 993 ведомственных объектов на территории Приморского края, 475 - в Забайкальском крае и более 500 - на территории Сахалинской области. Правоустанавливающие документы на передаваемые объекты будут оформлены за счет субъектов РФ.

Передача жилого фонда, коммунально-бытовых и социально-культурных объектов ведется по поручению президента в 66 регионах в рамках формирования нового облика российской армии. Для скорейшей передачи объектов и их внедрения в инфраструктуру муниципальных образований по инициативе Минобороны правительство сократило перечень документов, необходимых для передачи имущества.