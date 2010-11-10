Коммунисты получили большинство в Думе Дальнегорска

Они также возглавили все ее комитеты, а лидер местного отделения КПРФ Александр ТЕРЕБИЛОВ триумфально занял кресло спикера. Коммунисты не намерены останавливаться на этом. Они планируют взять и должность главы города. Причем до окончания срока полномочий действующего мэра Григория КРУТИКОВА.

Коммунисты сумели взять в свои руки представительную власть в Дальнегорске по итогам состоявшихся в октябре выборов. «Единая Россия», в отличие от КПРФ, выставила своих кандидатов по всем 21 округам. Однако коммунисты победили везде, где баллотировались. Правда, шли они не единым партийным списком, а как самовыдвиженцы с указанием своей партийной принадлежности.

- Мы опасались, что придравшись к какой-нибудь детали, могут снять весь наш список, как это и произошло в некоторых районах Приморья, а отстранить всех наших самовыдвиженцев поодиночке сложнее, - пояснил «ЗР» партийную тактику Александр Теребилов. - Думаю, мы победили, потому что жители Дальнегорска уже не верят «Единой России».

В свою заслугу он ставит электрификацию деревни Черемшаны. Власти вынашивали планы по закрытию населенного пункта, поскольку не могли найти для него средства в бюджете. А Теребилов весной 2010 г. провел электросеть способом народной стройки. Даже в аппарате мэра признают, что сам Теребилов - личность харизматичная. И снег вместе со всеми выйдет убирать, и на стройке топором помашет...

По словам нашего собеседника, близкого к местному отделению «Единой России», Теребилов победил в первую очередь благодаря личным качествам. Здесь признают, что «дальнегорцы голосовали не столько за коммунистов, сколько против единороссов». Кризис больно ударил по крупнейшим предприятиям округа, невыплаты зарплаты в ОАО ХК «Бор» и «Дальполиметалл» снова политизировали ситуацию в городе. Против «Единой России» сработали и местные «внутриклановые» разборки, апофеозом которых стала попытка снять своего однопартийца Григория Крутикова с должности мэра. Впрочем, коммунисты тоже недовольны главой Дальнегорска.

- Мы не согласны с бездействием мэра в сфере жилищно-коммунального хозяйства. После победы на выборах он отдал все ЖКХ управляющей компании Владимира ВОЙНОВА, который финансировал его избирательную кампанию. И все эти годы в ЖКХ ничего не вкладывалось. Хотя деньги выделялись, - утверждает Александр Теребилов.

Он планирует изменить сложившуюся практику. Кроме того, депутаты намерены сделать бюджет города социально направленным. Они уже сократили командировочные расходы - как свои, так и администрации. Вскоре обещают уменьшить «не менее чем на 30% зарплату чиновников, поскольку нечестно то, что они сейчас получают больше горняков».

Наконец, дума намерена потребовать повторного отчета мэра за 2009 г. По итогам отчета, возможна, уже со стороны думы, новая попытка досрочного отстранения от должности Григория Крутикова, полагают местные наблюдатели. В том случае, если эта попытка не удастся, у коммунистов есть запасной план.

- Мы намерены внести изменения в Устав Дальнегорска, но раскрывать детали пока рано, - сообщил Александр Теребилов.

По имеющейся у «ЗР» информации, речь идет об изменении системы выборов главы администрации городского округа. Коммунисты, пользуясь большинством в думе, могут заменить всенародные выборы мэра избранием его из состава депутатского корпуса. И явным лидером в списке станет, конечно, Александр Теребилов. Ведь на выборах спикера думы из 21 депутата за него отдали свои голоса 18 человек.

Стоит напомнить: борьба за должность главы Дальнегорска весьма богата событиями, в том числе кровавыми. На выборах 26 декабря 2004 г. победил кандидат «против всех». 30 октября 2005 г. победителем был признан Дмитрий ФОТЬЯНОВ. Однако спустя три месяца суд аннулировал результаты выборов в связи со вскрытыми фактами подкупа избирателей. В 2006 г. во второй тур вышли Дмитрий Фатьянов и Александр Теребилов. Однако 19 октября 2006 г. Дмитрий Фатьянов был убит. Александр Теребилов вместе с шедшим третьим Владимиром Войновым снял свою кандидатуру, тем более что слухи сразу связали его с убийством, так как были арестованы его помощники по избирательной кампании. Крайизбирком отменил второй тур «в связи с отсутствием кандидатов». Повторные выборы состоялись через год, в октябре 2007 г. Из семи кандидатов главными претендентами вновь назвали Александра Теребилова, а также поддерживаемого единороссами Григория Крутикова. Последний и победил с перевесом примерно в 5% голосов.

Деятельность Григория Крутикова на должности мэра Дальнегорска сразу подверглась острой критике краевых властей. Губернатор Сергей ДАРЬКИН даже публично предлагал ему отправиться в отставку. Прокурор района дважды выступал с инициативой отстранения мэра от должности. Такое же требование выдвинули и соратники Крутикова по «Единой России». Но, несмотря ни на что, он сумел удержаться в кресле. Теперь ему придется работать с оппозиционно настроенной думой, что может блокировать принятие необходимых городу решений.