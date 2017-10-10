Высокоотставленное лицо

Одним из тех, кто покинул свой пост в рамках масштабной ротации российского губернаторского корпуса, стал руководивший Приморьем пять с половиной лет Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Завершив свою карьеру в регионе лучше, чем многие его соратники по краевой власти, Миклушевский убыл в Москву без видимого сожаления о нереализованных планах. В свою очередь, назначенный врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО пообещал не только реализовать планы, поставленные руководством страны, но и обеспечить приморцам достойный уровень жизни, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Иные деятели - от соратников Сергея ДАРЬКИНА до медиаадвокатов Игоря ПУШКАРЕВА, от коммунистов до навальнистов - не скрывали восторга от отставки Владимира Миклушевского. Да такого, будто новый руководитель региона пришел к власти в результате конкурентных всенародных выборов, а не вследствие договоренности членов так называемого «Политбюро 2.0» - людей, безусловно, уважаемых, но вряд ли ставящих на первое место интересы Приморья. Будто вся жизнь и карьера сменщика Миклушевского были связаны с Приморским краем (с таким же успехом можно считать приморцами Бориса ГРЫЗЛОВА и Сергея СТЕПАШИНА), а сам он пообещал вычистить из властных структур всех, кого привел туда бывший губернатор. Но, видимо, таковы особенности приморской политической культуры, ловко использованные Кремлем, - стремление поделить мир на «своих» и «чужих», а также огромные ожидания от нового для региона человека… которому с этим регионом еще предстоит по-настоящему познакомиться.

Легко пришел - легко ушел

На своей пресс-конференции, которая состоялась через несколько часов после официального сообщения об отставке, Владимир Миклушевский дал понять, что не жалеет о смене места работы. Отвечая на вопросы, экс-глава региона подчеркнул, что никогда не чувствовал себя в Приморье чужим, но предстоящий переезд в Москву назвал не переездом, а возвращением.

- У Приморья - хорошее будущее. Я благодарен президенту за возможность семь лет работать в этом замечательном регионе. Это очень хороший опыт, и я по-хорошему завидую преемнику. Хотя ему, возможно, будет чуть-чуть попроще, - отметил Владимир Миклушевский.

Подводя итоги своего пребывания на главном в крае посту, Миклушевский особо остановился на успехах в выстраивании диалога с гражданским обществом - создании в регионе Общественной палаты и системы общественных экспертных советов при губернаторе. Успешной экс-губернатор назвал работу по развитию экономики края, в которой ему помогали «федеральные коллеги». Коснувшись темы декриминализации Приморья, Владимир Миклушевский отметил, что все, что делалось в этом направлении за последние пять лет, делалось в рамках курса президента. По мнению экс-главы региона, работа по декриминализации продолжится и после смены губернатора.

- Нам в этой части удалось много сделать вместе с силовыми структурами, с гражданской администрацией. То, что происходило с нечистыми на руку чиновниками, происходило по объективным причинам. Я всегда говорил, что мне не доставляет радости, если кого-то сажают в тюрьму, но страна меняется: чиновники, которые пришли работать не на благо страны и региона, будут наказаны. Думаю, в этой части мы хорошо продвинулись, мне не стыдно, - сказал Владимир Миклушевский.

Не стыдно ушедшему в отставку губернатору и за свою команду, часть которой, несмотря на смену власти, пока остается в СИЗО. Теперь уже бывший глава региона уточнил, что «малоприятные истории» с его ближайшими соратниками, которые журналисты считали негативом для всей краевой администрации, он считает позитивом. По словам экс-губернатора, у него была «хорошая команда, что бы кто ни говорил».

Приоритеты не меняются. Пока…

На прощальной пресс-конференции из уст Владимира Миклушевского применительно к Андрею Тарасенко не раз звучало слово «преемник», хотя экс-глава региона признался, что лично с «преемником» не знаком. Отвечая на вопрос о вызовах, с которыми столкнется новый глава региона, Владимир Миклушевский перечислил проблемы, выпавшие на его долю.

- Надо будет бороться за урожай. Возможно, хотя очень бы этого не хотелось, и с природными катаклизмами, которые случаются в Приморье. Безусловно, большие вызовы - это успешная работа по таким направлениям, как ТОР, Свободный порт и дальневосточный гектар, - сказал уходящий губернатор.

Однако его сменщик - а слово «преемник» 6 октября, когда Андрей Тарасенко официально был представлен краевому истеблишменту, уже не звучало - говорил о более приземленных вещах. Упоминания о которых, возможно, не хватало Владимиру Миклушевскому за рассуждениями о миллиардных инвестициях в интересные, но все еще остающиеся на бумаге проекты. По мнению нового главы региона, самая главная задача на ближайшие годы - поднять благосостояние жителей края.

- Самое главное - поднять благосостояние человека. Чтобы не стыдно было смотреть, сколько получает человек. 10 тысяч рублей - куда пойти с такой зарплатой, ехать в Москву? Мы должны научиться зарабатывать и жить так достойно, чтобы ехали к нам, а не мы куда-то, - сказал Андрей Тарасенко. (Тут-то и вспомнился незабвенный Сергей Дарькин, с которым, думается, еще долго будут сравнивать каждого нового губернатора Приморья: «коньком» его избирательной кампании было обещание довести среднюю зарплату приморцев до 6 тысяч рублей, что на тот момент казалось фантастикой).

Делать резкие шаги и вершить «кадровые революции» Андрей Тарасенко, судя по его первым словам в Приморье, пока не собирается. Новый глава региона в своем выступлении перед краевыми и муниципальными чиновниками и депутатами подчеркнул, что Владимир Миклушевский «заложил основу, которую предстоит укрепить и развить». На еще один приоритет приморских губернаторов, имеющий более чем семилетнюю историю, недвусмысленно указал полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, вручивший Андрею Тарасенко строительный мастерок.

- Гостиницы (имеются в виду «Хаятты» во Владивостоке. - Прим. автора) надо достроить, хотя бы третьему губернатору, - напутствовал Андрея Тарасенко полпред.

В ближайшее время новому главе региона предстоит сформировать новую команду. И первые кадровые решения Андрей Тарасенко уже принял, не став продлять служебные контракты с вице-губернаторами Ильей КОВАЛЕВЫМ, Игорем СТЕПАНЕНКО и Евгением ПОЛЯНСКИМ. Денис БОЧКАРЕВ также будет освобожден от должности замглавы региона, но продолжит работу на посту главы департамента сельского хозяйства, с которого в свое время «вырос» до вице-губернатора. Остальные заместители главы региона будут работать с приставкой «и.о.» до момента формирования новой администрации.

МНЕНИЯ

Людмила ТАЛАБАЕВА, представитель ЗС Приморья в Совете Федерации:

- Видно, что Андрей Тарасенко - человек подготовленный. Президент доверил ему Приморский край, и я верю, что он этого достоин. Я изучила его послужной список: сегодня он находится в том возрасте, когда у человека есть жизненный опыт, есть понимание, как развивается экономика субъекта. Но один человек в поле не воин. Нужно, чтобы вся команда, которая есть в Приморском крае, работала на результат, делала край комфортным для проживания.

Сергей СОПЧУК, депутат Государственной Думы РФ по одномандатному округу №62 (Владивостокский):

- Я считаю, что нужно уделять больше внимания муниципальным образованиям Приморья. У них есть серьезные, системные проблемы. Нужно помочь городам и районам в решении проблем в социальной сфере и образовании, проблем с дорогами. Есть чем позаниматься.

Анатолий ДОЛГАЧЕВ, руководитель крайкома КПРФ:

- Видно, что человек хочет работать, будем надеяться, что он реализует те планы, которые обозначил. Эпоха недостроенных гостиниц и обещаний о декриминализации, которая так и не состоялась, ушла в прошлое. Надеемся, что ошибки, которые допустил предыдущий губернатор, будут исправлены. После его отставки в КПРФ даже неверующие перекрестились!

Павел НАЛИВАЙКО, политолог:

- Бывшему губернатору удалось собрать спорную по эффективности команду. Конечно же, есть профессионалы своего дела, но их можно пересчитать по пальцам. Но большинство не особо отличилось на своих направлениях и вряд ли сохранит свои должности в будущем.

Александр САЛКОВ.

Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

КРОМЕ ТОГО

Нового губернатора жители Приморья выберут следующей осенью

Назначенному врио губернатора Приморского края Андрею ТАРАСЕНКО придется почти год работать с приставкой «исполняющий обязанности». Поскольку в России губернаторские выборы приурочены к Единому дню голосования, досрочные выборы главы региона должны пройти 9 сентября 2018 года, уточнила в разговоре с корреспондентом деловой газеты «Золотой Рог» председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна ГЛАДКИХ.

- Согласно действующему законодательству, выборы губернатора должны состояться во второе воскресенье сентября 2018 года, то есть в ближайший Единый день голосования. Назначить выборы должны депутаты Законодательного Собрания Приморского края в срок не позднее 90 и не ранее 100 дней до даты их проведения, то есть ориентировочно в начале июня будущего года, - сказала Татьяна Гладких.

Напомним, предыдущие выборы губернатора Приморского края состоялись в сентябре 2014 года. Они также были досрочными, поскольку назначенный президентом на пост главы Приморья в 2012 году Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ решил получить мандат от населения Приморского края. По итогам голосования, состоявшегося 14 сентября 2014 года, за Миклушевского отдали свои голоса около 77,5% избирателей, пришедших на участки.