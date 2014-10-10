Приморье укрепило позиции в рейтинге социально-политической устойчивости регионов

В сентябре Приморский край укрепил позиции в рейтинге социально-политической устойчивости регионов России. Исследование подготовлено экспертами фонда «Петербургская политика».

Приморье на протяжении последних месяцев сохраняет позиции в группе регионов «с высокой устойчивостью». За месяц позиция региона выросла на 0,2 балла. По версии экспертов, в сентябре Приморский край набрал 7,6 балла. Лидер группы – Костромская область – набрал 7,8 балла.

Между тем, еще в апреле Приморье находилось в группе «со средней устойчивостью».

Среди наиболее значимых событий месяца в Приморье эксперты отмечают победу Владимира Миклушевского на выборах главы региона с 77,43 процентами голосов избирателей, подписание Приморским краем и Минэкономразвития соглашения о создании особой экономической зоны на базе завода «Соллерс» во Владивостоке, распоряжение Правительства РФ о создании судостроительного кластера на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, а также готовность группы компаний «Русагро» инвестировать до 30 млрд рублей в развитие сельского хозяйства Приморья.

Не остались незамеченными и визит в регион делегации тайваньской нефтехимической корпорации ChinaPetrochemicalDevelopmentCorporation и делегации деловых кругов из Нидерландов.

Также эксперты отметили инициативу Губернатора Приморья Владимира Миклушевского о введении заградительных пошлин на экспорт рыбы.

Напомним, рейтинг фонда «Петербургская политика» социально-политической устойчивости регионов публикуется с осени 2012 года на ежемесячной основе.

ZRPRESS.RU, Владивосток.