Губернатора Приморья определят во втором туре

Андрею Тарасенко не хватило поддержки в столице края

Приморский край вошел в число регионов России, где выборы губернаторов пройдут в два тура, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Возглавляющему Приморье с октября 2017 года Андрею ТАРАСЕНКО не хватило около 3,5 процентов голосов, чтобы избавиться от приставки «врио» уже в первом туре губернаторских выборов. Наиболее нелояльным к Тарасенко муниципалитетом оказался Владивосток, где преимущество врио губернатора над депутатом Заксобрания от КПРФ Андреем ИЩЕНКО составило считанные проценты.

По данным Избирательной комиссии Приморского края на 4.00 10 сентября, Андрей Тарасенко получил поддержку 46,6% приморских избирателей, пришедших на участки для голосования. Второе место занял Андрей Ищенко с 24,7% голосов. На третьей позиции сенсационно оказалась кандидат «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Юлия ТОЛМАЧЕВА (10,8%), незначительно опередившая кандидата от ЛДПР Андрея АНДРЕЙЧЕНКО (9,3%). Справедливосросс Алексей КОЗИЦКИЙ стал пятым с 4,9% голосов.

Хотя Андрей Тарасенко получил почти вдвое больше голосов приморцев, чем его ближайший оппонент, депутат Заксобрания Приморья Андрей Ищенко, созданного задела не хватило для победы уже в первом туре голосования. Второй тур, где Тарасенко и Ищенко выяснят отношения «один на один», вероятнее всего, пройдет 23 сентября.

Отметим, что главную роль в тактическом успехе оппозиции сыграл Владивосток, где итоги волеизъявления граждан значительно отличались от средних по краю. Так, в Ленинском и Первомайском районах краевой столицы отрыв Андрея Тарасенко от Андрея Ищенко составил около 2%, а в Первореченском районе – около 4,5%. Советский и Фрунзенский районы несколько сгладили картину, но и там показатели врио губернатора оказались ниже среднекраевых, а «красного депутата» - выше, чем в других муниципалитетах.