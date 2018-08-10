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Более 20 миллиардов рублей направят в бюджеты муниципалитетов Приморья
Складывающаяся положительная динамика социально-экономического развития Приморья свидетельствует о макроэкономической стабильности, которая позволяет увеличивать объем налоговых поступлений в бюджет края, и, как следствие, решать социальные проблемы. Об этом заявила вице-губернатор Татьяна Казанцева на совместном заседании Администрации края и Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» под руководством главы региона Андрея Тарасенко.
Татьяна Казанцева отметила, что рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Приморского края за первое полугодие текущего года составил 111% или +4,7 миллиарда рублей к соответствующему периоду прошлого года, в том числе по краевому бюджету рост составил 4,2 миллиарда рублей (112%).
«Увеличение доходов краевого бюджета, а также приоритизация расходов с учетом принципов эффективного расходования средств позволили при планируемом дефиците в 8 миллиардов рублей исполнить бюджет края с профицитом в 8,6 миллиарда рублей», – подчеркнула вице-губернатор.
В бюджете края на 2018 год в полном объеме предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат жителям, реализацию «майских» Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, на расходы, связанные с повышением минимального размера оплаты труда.
Татьяна Казанцева акцентировала внимание на том, что проводимая в крае рациональная, взвешенная и прозрачная бюджетно-налоговая, долговая политика свидетельствует о благоприятной тенденции в части оказания Приморскому краю финансовой помощи из федерального бюджета. К примеру, на прошлой неделе было подписано постановление Правительства РФ о направлении региону 350 миллионов рублей на реализацию социально значимых мероприятий. Регион сам определил, на какие цели направить эти средства – решения приняты на совещании под руководством Андрея Тарасенко.
Эти деньги будут направлены на четыре наиболее значимых сегодня направления: закупка школьных автобусов, покупка компьютерной техники и оборудования для школ, приобретение для государственных учреждений сферы культуры и образовательных учреждений музыкальных инструментов и другого специального оборудования, а также покупка 10 пожарных машин.
Главам городов и районов края Татьяна Казанцева напомнила, что для обеспечения устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований в краевом бюджете на 2018 год предусмотрено за счет средств федерального и краевого бюджетов около 21 миллиарда рублей, которые передаются в бюджеты муниципалитетов через систему межбюджетных трансфертов.
Вице-губернатор добавила, что основными задачами на текущий год и последующие плановые периоды остается обеспечение сбалансированности и устойчивости финансовой системы Приморского края.
Напомним, на совместном заседании Администрации края и Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края», помимо бюджетных вопросов, обсуждалась подготовка региона к зиме и приемка образовательных учреждений в преддверии нового учебного года.
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