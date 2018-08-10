10 пожарных машин отправлено на север Приморья

Пожарные машины, которые приобретет Приморский край на средства, направленные региону по поручению Президента России Владимира Путина, будут направлены, в основном, в северные районы Приморья. Это территории, где имеющаяся пожарная техника служит 15 лет и более.

Как сообщил первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко, после приобретения машины направят в пожарные части Дальнереченска, Дальнегорска, Лесозаводска, Октябрьского, Красноармейского, Кавалеровского, Тернейского, Чугуевского, Ольгинского и Ханкайского районов.

«Мы готовимся приобрести 10 автоцистерн на базе автомашин “КАМАЗ”. Аналогичные автомашины уже не первый год эксплуатируются в Приморье и хорошо себя зарекомендовали. Они первыми прибывают к местам пожаров, имеют запас огнетушащего вещества для быстрой локализации и ликвидации возгораний. На них установлены современные модифицированные насосы, позволяющие подавать до 40 литров воды за секунду», – сообщил директор краевого учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС Юрий Журавель.

Александр Костенко уточняет: такая крупная единовременная закупка пожарной техники в Приморье пройдет впервые. Ранее закупались по 3-4 единицы в год. Решение о покупке 10 пожарных машин принял глава Приморья Андрей Тарасенко.

«Нам сегодня очень важны пожарные машины. Прошедшая весна показала, что в регионе большая нехватка пожарной техники. Покупка 10 машин – серьезный шаг в части обеспечения пожарной безопасности в лесах и поселках, в которые огонь приходит из леса и с полей», – отметил Андрей Тарасенко.

Сейчас готовятся конкурсные процедуры по закупке. Машины будут собираться специально для Приморья.

Высвобождаемая после замены техника в районах по поручению главы края будет передана муниципальным образованиям для комплектования добровольных пожарных дружин.

Напомним, дополнительные 350 миллионов рублей из федерального бюджета по поручению Президента России Владимира Путина направят Приморью на реализацию социально значимых мероприятий. Регион сам определил, на какие цели направить эти средства, – решения приняты на совещании под руководством Андрея Тарасенко.

Эти деньги будут направлены на четыре наиболее значимых сегодня направления: закупка школьных автобусов, покупка компьютерной техники и оборудования для школ, приобретение для государственных учреждений сферы культуры и образовательных учреждений музыкальных инструментов и другого специального оборудования, а также покупка пожарной техники.

Газета "Золотой Рог", Владивосток