Узок круг этих оппозиционеров

Почему в выборах в Приморье каждый год участвуют одни и те же партии

После либерализации партийного законодательства в 2012 году некоторые эксперты опасались, что на следующих федеральных выборах бюллетень будет представлять собой «простыню» с полусотней партийных логотипов. Однако на практике выйти на финишную прямую кампании в Госдуму оказалась способной едва ли четверть зарегистрированных в РФ партий, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В Приморье политическая активность еще слабее: из 50 партийных отделений края кандидатов в Законодательное Собрание выставили лишь 10. И далеко не факт, что в бюллетене их окажется столько же: четверым участникам гонки необходимо было собрать подписи избирателей в свою поддержку.

Подписной спринт

В 2006 году приморцы на выборах краевых депутатов выбирали между 10 партийными списками, четыре партии прошли в парламент. В 2011 году списки кандидатов выдвинули пять партий, однако список «Яблока» зарегистрирован не был. Все оставшиеся четыре партии преодолели проходной барьер и сформировали фракции в ЗС ПК. Пять лет спустя набор партийных «продуктов» представляет собой нечто среднее между максимумом 2006-го и минимумом 2011-го: по поводу участия шести партий, которым не надо собирать подписи, сомневаться почти не приходится, однако оставшимся четырем участникам пришлось весьма постараться. Последний день для подачи необходимых документов в Избирательную комиссию Приморского края был вчера, 8 августа.

По словам руководителя приморского отделения «Партии роста» Алексея ТИМЧЕНКО, процесс сбора и обработки необходимых 8170 подписей в поддержку списка партии продолжался практически до конца отведенного срока.

- Чтобы получить тысячу подписей, нашим сборщикам требовалось обойти пять-шесть тысяч избирателей и поговорить с каждым из них. Люди стали политически грамотными и не хотят ставить подпись, не разобравшись, что из себя представляет партия и какие шаги она намерена предпринять. Кроме того, от сборщиков подписей и граждан требовалась предельная внимательность, ведь исправления и помарки в подписных листах не допускаются. Это первый подобный опыт для меня и моей команды, но я считаю, что способность собрать необходимое число подписей подтверждает серьезность намерений партии, - считает Алексей Тимченко.

Для ускорения процесса партийцы, помимо обходов жилого фонда, вышли даже на улицы Владивостока. Интересно, что на выборах в Госдуму РФ «Партии роста» собирать подписи не требуется благодаря лицензии, полученной предшественником «ПР» - «Правым делом» - еще в 2013 году.

В похожей ситуации находится и возрожденная несколько лет назад «Родина», входящая в число 14 партий, освобожденных от сбора подписей на федеральном уровне. С той лишь разницей, что отношения с руководством Приморья у нее заметно хуже, чем у «праводелов». Достаточно вспомнить отмену итогов голосования в думы Спасского и Пожарского районов, лишившую партию льготы на выборах в ЗС ПК, и последовавшие за ней пикеты в Москве, организованные по указанию председателя «Родины» Алексея ЖУРАВЛЕВА.

- Сборщики столкнулись с тем, что люди раздражены. Они не хотят не то что подписываться за какую-либо партию, а вообще участвовать в выборах, - рассказал на условиях анонимности источник, близкий к штабу партии «Родина». – Например, жители Спасского района говорят: «Мы подписываемся, ходим голосовать, а вы берете и отменяете выборы!» То есть люди не делают разницы между партией, ТИКом и крайизбиркомом. Иногда недостает квалификации и сборщикам подписей, приходится по два-три раза приходить к одному и тому же избирателю, что опять же раздражает людей. Наконец, есть и организационные моменты: подписные листы, ручки, краску для принтера и т.п. можно закупить только после того, как избирательная комиссия откроет партии специальный избирательный счет. На практике это сокращает срок сбора подписей до двух-трех недель.

По мнению собеседника «Золотого Рога», существующие рамки сбора подписей де-факто отсекают от выборов партии, не обладающие солидным финансовым ресурсом или недавно начавшие работу в регионе. Кроме того, никто – включая крайизбирком – не разъясняет электорату, что подпись можно поставить в поддержку не одной, а нескольких партий.

Тем временем в партии «Союз труда», у которой пока есть опыт участия только в муниципальных кампаниях, отмечают, что смущение у жителей края вызывала необходимость оставить о себе слишком много информации.

- В подписном листе должны быть указаны не только фамилия, имя и отчество, но и адрес по прописке, а также номер и серия паспорта. Сборщикам много времени приходилось тратить на объяснения, что таково требование закона и по-другому партия не может быть допущена к выборам. На получение одной подписи порой уходило до 40 минут, большую часть которых занимали дискуссии на общеполитические темы, - описывают процесс сбора подписей партийцы.

Еще одним участником предвыборной кампании в Приморье, которому необходимо собирать подписи, является партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров». Кроме того, желание баллотироваться в краевой парламент изъявили 12 самовыдвиженцев, среди которых – не согласованные Москвой для включения в список «Единой России» депутаты ЗС ПК Игорь ЧЕМЕРИС и Руслан МАНОКОНОВ.

Подписей стали бояться?

Чуть раньше, 3 августа, истек срок сдачи подписных листов самовыдвиженцами в депутаты Госдумы по округам №62, №63 и №64. По его итогам никто из тех, кто решил пойти на выборы самостоятельно, не смог собрать подписи, и все они отказались от дальнейшей борьбы. При этом кандидат в Госдуму Сергей ПЛЕВАКО, которому участие в выборах стоило членства в КПРФ, предпочел сбору подписей выдвижение в ЗС ПК от «Российской партии пенсионеров за справедливость». У другого взявшего самоотвод на выборах в ГД самовыдвиженца, предпринимателя Святослава РАХИМОВА было еще несколько дней для того, чтобы собрать подписи хотя бы для выдвижения в Законодательное Собрание.

Непросто складывается кампания и у тех, кому не нужно собирать подписи. Слегка поволноваться пришлось даже экс-мэру Владивостока Виктору ЧЕРЕПКОВУ, выдвинутому партией «Родина» в Госдуму: у него крайизбирком обнаружил несоответствие сведений об основном месте работы в заявлении о согласии баллотироваться и в документе, подтверждающем данные сведения. Однако в итоге спорный момент был улажен, и 3 августа Черепкова зарегистрировали в качестве кандидата по округу №62.

Добавим, что эксперты возглавляемого Алексеем КУДРИНЫМ «Комитета гражданских инициатив» в своем недавнем докладе спрогнозировали «автоматическую» ликвидацию большинства зарегистрированных партий в 2019-2020 годах в связи с неучастием их в выборах в течение нескольких лет. Среди причин такой ситуации аналитики КГИ назвали в том числе жетские требования к сбору подписей для партий, не представленных в региональных парламентах и Госдуме. «Сформированные за последнее время электоральные ограничения оказались чрезмерными и снизили качество реальной конкуренции. Созданная после предыдущих выборов система все сильнее воспроизводит монопольное положение нескольких партий, препятствует появлению новых политических проектов и постепенно стимулирует их ликвидацию», - говорится в докладе.

И похоже, что Приморье полностью укладывается в этот тренд: за последние пять лет получить право выдвижения в ЗС ПК на льготных условиях смогла лишь «Российская партия пенсионеров за справедливость». По иронии судьбы, удалось это благодаря тому, что ей не нужно было собирать подписи на выборах в думу Дальнереченского района: численность избирателей там составляет менее 10 тысяч человек, и от процедуры сбора подписей были освобождены все участники выборов.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.