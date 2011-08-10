Депутаты поправят краевой бюджет

10 августа состоится внеочередное заседание Законодательного Собрания Приморского края.

По предложению губернатора края депутаты рассмотрят проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2011 год". Очередная корректировка основного финансового документа края связана с увеличением его налоговых и неналоговых доходов, поступлением целевых средств из федерального бюджета и необходимостью включить в расходную часть социально значимые расходы, реализацию которых необходимо осуществить в 2011 году.