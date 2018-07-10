Лесная биржа задаст новые стандарты

Торговая площадка будет удобной как для лесозаготовителей Приморья, так и для переработчиков леса

В Приморском крае продолжается подготовка к созданию лесной биржи. На первом этапе торговая площадка должна обеспечить сырьем предприятия деревообработки края, а затем станет возможным и заключение экспортных контрактов. По словам первого вице-губернатора Приморья Александра КОСТЕНКО, главные принципы работы лесной биржи – это прозрачность ценообразования и удобные условия для всех сторон процесса. О перспективах биржевой торговли лесом и развития лесопереработки в регионе Александр Иванович рассказал в интервью Деловой газете «Золотой Рог».

Правила пишут участники рынка

- Лесная отрасль в Приморье традиционно ориентируется на экспорт. Позиция руководства края состоит в том, что развитие переработки леса в регионе не менее важно, чем поставки на внешний рынок. Удалось ли в ходе недавних встреч с представителями отрасли прийти к компромиссу?

- За пределами края у многих до сих пор есть представление о том, что добычей древесины в Приморье занимаются только жулики, а весь срубленный лес уходит на экспорт. Но это не так. Сегодня в отрасли есть крупные собственники и арендаторы, которые представляют из себя серьезный и ответственный бизнес: лесная отрасль занимает четвертое место по объему налоговых поступлений в бюджет Приморского края, в сфере заготовки и переработки леса занято почти 20 тысяч человек. Многие лесозаготовители фактически содержат целые поселки на северо-востоке края, давая людям работу.

В последнее время в Приморье сложилась устойчивая тенденция к снижению доли леса-кругляка в общем объеме поставок древесины на экспорт – за последние месяцы этот показатель снизился с 40 % до 32%. Мы видим интерес как со стороны компаний, добывающих лес, так и со стороны тех, кто занимается его переработкой, к объединению усилий. Это говорит о том, что лесопользователи, за редким исключением, учитывают в своей работе позицию руководства Приморья и готовы к конструктивному диалогу. Задача органов власти – обеспечить им доступ к лесным угодьям, удобную логистику, получение государственных услуг в разумный срок. Эти моменты мы обсуждаем на каждом совещании с участием лесозаготовителей, равно как и создание лесной биржи во Владивостоке. Члены Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса, которая объединяет 70% предприятий отрасли, готовы работать на новой торговой площадке и принимают самое активное участие в обсуждении принципов ее деятельности.

- В чем преимущества биржевой торговли лесом для лесозаготовителей и для предприятий деревообработки?

- В моем понимании, биржа нужна не только и не столько контролирующим органам, сколько компаниям лесной отрасли. Помимо открытости и прозрачности торгов, условия биржевой торговли позволяют продавать и приобретать не только партию древесины, а комплексную услугу по ее оформлению и доставке. Кроме того, по закону Федеральная налоговая служба признает биржевую цену как реальную цену сделки. Есть и другие моменты, например, фитосанитарный контроль. Мы хотим, чтобы при реализации товара на бирже все эти госуслуги были реализованы в полном объеме.

В рабочую группу, которая занимается разработкой механизма проведения торгов, вошли представители администрации Приморья, предприятий лесной отрасли, таможни, органов фитосанитарного контроля, налоговой инспекции, железных дорог. Мы намерены создать максимально удобный и открытый механизм торгов. Как только пойдут первые сделки, любой контролирующий орган увидит реальный уровень цены и сможет сравнить его с тем, что есть на «небиржевом» рынке. Биржевая торговля должна быть выгодна и тем, кто продает лес. Этими принципами и руководствуется рабочая группа.

Биржа как ориентир

- Получит ли бюджет Приморского края дополнительный доход от создания лесной биржи?

- Безусловно. Но мы руководствуемся не только стремлением пополнить бюджет. Важно предложить лесопользователям такие условия, при которых они получат прибыль для собственного развития. Добавлю, что за январь-май 2018 года объем налоговых платежей и средняя зарплата в отрасли уже увеличились по сравнению с 2017 годом.

- Решены ли на сегодня технические вопросы, связанные с созданием лесной биржи в Приморье? Можно ли обозначить примерный срок начала ее работы?

- Юридически у нас будет создан филиал Санкт-Петербургской биржи, учредителями которой являются крупные федеральные структуры, в том числе – с государственным участием. В качестве вариантов под размещение биржи рассматриваются четыре помещения во Владивостоке, окончательного решения пока не принято. Но можно сказать, что большое здание не потребуется: основная часть сделок будет заключаться в электронном режиме. В то же время, мы хотели бы создать удобные условия работы для участников торгов и небольшого административного аппарата биржи.

Мы рассчитываем, что первые сделки на лесной бирже в Приморье будут заключены к началу сентября. В настоящее время рабочая группа занимается подготовкой документации, регламентирующей условия и объемы торгов, страхование сделок, и так далее. В этом процессе много участников. Кроме того, дерево фактически является скоропортящимся продуктом, и торговля им требует соблюдения ряда специфических требований.

- Кто будет нести расходы на создание и функционирование лесной биржи?

- Участники торгов. Расходов из бюджета Приморского края не потребуется. Наша задача – помочь создать условия и отладить процесс торговли.

В лесу наводят порядок

- Этой весной власти Приморья анонсировали изменения в правилах предоставления в аренду участков под заготовку леса. В чем суть планируемых изменений? Будут ли действующие арендаторы участков иметь преимущественное право на продление договоров или получение новых участков?

- Новый порядок обусловлен, прежде всего, изменениями в федеральном законодательстве. Основным критерием при распределении участков под лесопользование становится наличие у арендатора лесных угодий и перерабатывающей базы на территории Приморья. Но все знают, что в регионе есть компании, арендующие лес только для его заготовки. Для них выходом из положения может стать заключение соглашений с лесоперерабатывающими предприятиями – в противном случае они не смогут победить в конкурсе. Преимуществ для уже действующих арендаторов – за очень редкими исключениями – в законодательстве не предусмотрено. Кроме того, работа компании на внутреннем рынке Приморья станет отдельным условием для допуска к торгам на лесной бирже.

- Предусмотрен ли какой-то подготовительный период для лесозаготовителей, которые не располагают собственными мощностями по переработке леса?

- Если такие компании готовы вкладываться в переработку, лучше делать это уже сейчас. Более того, в условиях допуска к распределению участков лесозаготовки будет предусмотрен отдельный показатель по глубокой переработке леса: не достигнув его, компания не сможет выйти на конкурс. Однако, как я уже сказал, можно заключить соглашение с уже действующими переработчиками.

Власти региона не может устраивать ситуация, когда почти 40% леса уходит на экспорт в виде кругляка, а из оставшихся 60% лишь около трети идет на глубокую переработку. Но при этом мы понимаем, что внутренний приморский рынок слишком мал для сбыта всей заготавливаемой продукции. Сегодня он занимает не более 10% от общего объема добываемой в крае древесины. Поэтому одна из задач биржевой торговли – способствовать, в том числе, росту внутреннего спроса на лесопродукцию. Тем более, что соседние государства АТР предъявляют жесткие требования к качеству поставляемой древесины, которым не все приморские компании могут соответствовать. С ними мы можем и должны работать, создавая удобные условия для реализации их продукции здесь.

- В июне врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО назначил нового директора КГКУ «Приморское лесничество» – Дмитрия СЕМИКИНА. Какие задачи сегодня стоят перед руководством краевого учреждения?

- Не секрет, что у жителей региона накопилось немало претензий к работе лесников – как в части плановой работы, так и в части взаимодействия с лесопользователями, обеспечения пожарной безопасности. Поэтому мы работаем над улучшением кадрового потенциала, уходя от периода нестабильности в руководстве учреждения. «Приморское лесничество» должно работать в разрезе тех задач, которые ставятся руководством края.

Параллельно усиливаем техническую обеспеченность краевого учреждения. Главой региона впервые принято решение об обновлении парка техники «Приморского лесничества» в рамках государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2020 годы. Новая техника предназначена как для патрулирования угодий, так и для предотвращения и тушения пожаров. Итогом должно стать снижение количества негативных явлений в приморских лесах.

- Участвуют ли представители лесной отрасли в решении набившей оскомину проблемы, связанной с отсутствием у жителей сельских территорий возможности легально заготовить дрова?

- Напомню, что с 1 января 2019 года в силу вступят поправки в федеральное законодательство, относящие валежник к недревесным лесным ресурсам. Это позволит жителям Приморья заготавливать упавшие ветки и деревья, не опасаясь привлечения к ответственности.

Однако пока действуют прежние правила, и в этой связи хотелось бы поблагодарить лесопользователей за поддержку с их стороны: минувшей зимой арендаторы лесных участков предоставили жителям края более 60 тысяч кубометров дров. Это стало результатом диалога между арендаторами, краевым департаментом лесного хозяйства, руководством муниципалитетов. Кроме того, по поручению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с января был изменен порядок приема заявлений от граждан на заготовку дров – их начали принимать непосредственно в лесничествах края. Альтернативный способ – подача заявлений в электронном виде. При этом и бумажные, и электронные заявления вносятся в единую базу.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Исходя из опыта работы лесных бирж в других регионах России, какой объем древесины торгуется на подобных площадках? Целесообразен ли полный перевод торговли лесом и пиломатериалами в «биржевой» режим?

- Мы изучили опыт биржевой торговли лесом в Иркутской области и северо-западных регионах России. Там через биржу реализуется около 20% от общего объема добываемой лесопродукции. Поэтому о полной отмене внебиржевых сделок речь, конечно, не идет – предприятия всегда могут договориться между собой напрямую. Биржа должна задавать ориентиры по качеству продукции, стоимости и условиям поставки товара. Мы рассчитываем, что на первом этапе через лесную биржу во Владивостоке будет реализовываться до 15% всего леса, заготовленного в Приморье. Сначала планируем начать реализацию леса для внутреннего пользования, то есть для приморских потребителей, а уже затем – продавать лес на экспорт.

На фото: Первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко: «Главные принципы работы лесной биржи – это прозрачность ценообразования и удобные условия для всех сторон процесса».

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Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток