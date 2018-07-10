Помогают тем, кто умеет работать сам

Владимир Путин поддержал предложения Андрея Тарасенко по развитию экономики и социальной сферы Приморья

В минувший четверг, 4 июля, президент России Владимир ПУТИН принял временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО. Глава региона проинформировал главу государства о перспективах социально-экономического развития Приморья и шагах, предпринимаемых властями края для роста качества жизни в регионе. Кроме того, Андрей Тарасенко озвучил предложения по решению важных текущих проблем края, которые требуют принятия решений на федеральном уровне. Некоторые из предложений врио губернатора Владимир Путин уже одобрил, дав необходимые поручения министерствам и ведомствам, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Беседа главы государства и главы региона началась с обсуждения общей социально-экономической ситуации в Приморье. Владимир Путин поинтересовался у Андрея Тарасенко, какие задачи он ставит перед администрацией региона и какие вопросы, по мнению врио губернатора, требуют подключения федерального центра? В свою очередь, глава края передал Владимиру Путину ряд предложений по решению социально значимых вопросов в Приморье, в том числе, через корректировки федерального законодательства и дополнительное финансирование. Однако наш регион не выглядел «просителем» помощи у Москвы: работа по таким проблемным направлениям, как, например, обеспечение жильем детей-сирот, при новом руководстве Приморья заметно активизировалась. Точечно решая накопившиеся проблемы, врио губернатора не забывает и об общей стратегии.

- Самое главное, конечно, – поднять платежеспособность населения, как вы и говорили, чем мы и занимаемся. Потому что сегодня у меня задача – поднять то производство, которое было утеряно, и не потерять то, что уже сегодня есть, - подчеркнул Андрей Тарасенко.

Сиротам поможет Федерация

Одним из первых на встрече с президентом Андрей Тарасенко озвучил вопрос об обеспечении жильем детей-сирот, проживающих в крае. Сложившаяся в течение последних лет очередь на жилье насчитывает тысячи выпускников детских домов, и быстро обеспечить квартирами сразу всех сирот не получится – как в силу ограниченных возможностей краевого бюджета, так и в силу несовершенного механизма покупки жилья на вторичном рынке. Одним из выходов из ситуации, по мнению врио губернатора Приморья, могли бы стать поправки в федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», позволяющие данной категории граждан получать единовременную выплату для приобретения жилья в собственность – жилищный сертификат.

- Полагаю, что возможность предоставления жилищного сертификата создаст условия для эффективного исполнения государством социальных функций, – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Владимир Путин уже дал поручение председателю правительства РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ проработать данное предложение. Таким образом, Приморье может стать пилотным регионом, где будет реализован проект, а в случае, если новый механизм докажет свою эффективность, его внедрят и в других регионах России.

Глава Приморья также обозначил проблему отсутствия регистрации по месту жительства или месту пребывания у сирот, которые пока стоят в очереди на жилье. Не имея постоянной прописки, эта категория граждан сталкивается с проблемами при трудоустройстве и получении ряда государственных и муниципальных услуг. Поэтому Андрей Тарасенко предложил законодательно закрепить за выпускниками детских домов право регистрации в тех организациях, где они находились на полном государственном обеспечении, до получения положенных по закону квартир. Владимир Путин направил Министру внутренних дел РФ Владимиру КОЛОКОЛЬЦЕВУ предложение главы Приморья с резолюцией «рассмотреть и поддержать».

Добавим, что ранее на уровне региона по поручению Андрея Тарасенко уже был принят ряд оперативных мер, направленных на решение жилищных проблем детей-сирот. Так, были приняты поправки к краевому закону об обеспечении жильем детей-сирот, которые направлены на совершенствование механизма постановки детей-сирот на специализированный жилищный учет и предотвращение необоснованных отказов органов опеки и попечительства в постановке таких граждан в очередь на жилье. Изменения в закон вступили в силу с 1 июля 2018 года.

Кроме того, в апреле 2018 года парламент Приморья принял закон о выплате компенсаций из краевого бюджета сиротам, которые по достижении 23 лет стоят в очереди на получение жилья и вынуждены арендовать жилплощадь. Сумма компенсации составит 5 тысяч рублей во Владивостоке и 3 тысячи рублей в остальных муниципалитетах. Порядок получения компенсаций за найм жилья был утвержден в конце июня, однако получить выплату при условии наличия нужных документов можно будет «задним числом» - за период с 1 января 2018 года.

Досье "Золотого Рога": В бюджете Приморского края на 2018 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрен почти 1 миллиард рублей. С начала года 172 человека обеспечены жилыми помещениями. До конца 2018 года в крае будет приобретено около 300 квартир для детей-сирот. Кроме того, в 2018 году предполагается завершить строительно-монтажные работы по двум 45-квартирным домам в Лесозаводске и одному 36-квартирному дому в Находке. Планом на 2019 год предусмотрено строительство девяти 45-квартирных домов, расположенных в Лесозаводске, Пограничном, Славянке, Смоляниново и Волчанце.

По Приморью – с комфортом

Сегодня во многих городах Приморья состояние парка общественного транспорта оставляет желать лучшего. То же самое можно сказать и про пригородные электрички, многие из которых близки к исчерпанию ресурса своей работы: для обеспечения перевозок в регионе в период 2018-2019 годов необходимо приобрести три единицы нового подвижного состава. У краевого и муниципальных бюджетов нет возможности быстро заменить вышедшие из строя единицы транспорта, ограничены в средствах и коммерческие автоперевозчики. Выходом из ситуации, по мнению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, могло бы стать возобновление программы льготного лизинга грузовой и автобусной техники – средства на ее реализацию в 2018 году уже выделялись, но к апрелю были исчерпаны из-за высокого спроса. В связи с этим глава края попросил Владимира Путина дать поручение дополнительно направить 1,5 млрд рублей на возобновление программы льготного лизинга, предусмотрев увеличение скидки для регионов Дальнего Востока с 10% до 20% от стоимости техники.

- Это позволит компенсировать расходы на доставку техники из европейской части России. Программа льготного лизинга, в том числе, обеспечит обновление городского автобусного парка, – считает Андрей Тарасенко.

По итогам встречи Владимир Путин поручил главе Минпромторга РФ Денису МАНТУРОВУ рассмотреть обращение врио губернатора Приморья и дать свои предложения по заявленным вопросам. Кроме того, президент поддержал предложение обновить подвижной состав пригородных электричек в Приморье за счет ОАО «РЖД». Ориентировочная стоимость трех 6-составных электропоездов составляет 800 млн рублей. Ожидается, что первый из новых электропоездов прибудет в регион до начала Восточного экономического форума, который пройдет 11-13 сентября. Еще две электрички Приморский край сможет получить в 2019 году.

- Администрация Приморского края исполняет свои обязательства по обеспечению транспортной доступности населения и в полном объеме компенсирует выпадающие доходы перевозчика – компании «Экспресс Приморья», – подчеркнул Андрей Тарасенко.





- Многие жители Артема ежедневно ездят на работу или на учебу во Владивосток, тратя на это немало времени. Электрички востребованы жителями – есть примеры, когда люди доезжают до расположенной в городе станции, а затем пересаживаются на электропоезд. Безусловно, обновление подвижного состава необходимо, особенно если новые поезда будут более скоростными. Кроме того, для горожан важны такие вопросы, как грамотно составленное расписание электричек, благоустройство и санитарное состояние станций, - комментирует депутат Думы Артемовского городского округа Зарина ФАРДЗИНОВА.

Приморский агропром выходит на экспорт

Одними из ключевых тем разговора президента и врио губернатора стала ситуация в сельскохозяйственной и рыбной отраслях. В последние годы агропромышленный комплекс Приморья находится на подъеме, и уже сегодня встает вопрос об экспорте части продукции за рубеж. В ходе встречи с Владимиром Путиным Андрей Тарасенко обратился с просьбой на законодательном уровне определить Приморский край приоритетным субъектом для дальнейших поставок свинины на экспорт в Китай, Японию и Южную Корею – интерес к продукции приморских сельхозпроизводителей со стороны этих азиатских государств сегодня значителен. При этом в созданной в Приморье ТОР «Михайловский» ведется активное строительство крупных свинокомплексов и перерабатывающих предприятий, ориентированных как раз на производство продукции с экспортным потенциалом, соответствующей международным требованиям.

Глава государства согласился с аргументами врио губернатора Приморья. В частности, Министерству сельского хозяйства РФ и Россельхознадзору предложено организовать работу по координации деятельности со станами-импортерами в части проведения аудитов, аттестаций предприятий-экспортеров на территории Приморского края, построению экспортоориентированной системы контроля производства для получения разрешения на экспорт продукции из России. Кроме того, Министерству иностранных дел и Минсельхозу поручено взаимодействовать с Китаем, Японией и Южной Кореей по вопросу согласования и признания принципов регионализации субъектов РФ, чтобы даже в случае эпизоотий в европейской части России расположенные в Приморье предприятия, обеспечившие зоосанитарный статус в соответствии с требованиями указанных стран, имели доступ на их рынки.

- Мы гарантируем исполнение всех необходимых мероприятий по сохранению благополучного эпизоотического статуса Приморского края, – заверил президента Андрей Тарасенко.

Отметим, что в конце июня крупнейший якорный резидент ТОР «Михайловский», группа компаний «Русагро», завезла в Приморье первую партию племенных свиней. Начать производить товарную продукцию планируется уже в феврале 2019 года, а выход комплекса на проектную мощность намечен на 2021 год.





- Вопрос поднят очень своевременно. В сельское хозяйство Приморья пошли большие инвестиции, создаются новые рабочие места. Через пять-семь лет край из региона-потребителя превратится в регион, который может накормить не только себя, но и соседей. И мы прекрасно понимаем, что с выходом создаваемых сегодня предприятий на полную мощность возникнет необходимость обеспечить устойчивый экспорт продукции. Производителям самостоятельно будет непросто решить вопросы, связанные с выходом на рынки соседних стран, оформлением продукции и так далее. Для этого необходима работа на межгосударственном уровне, - объясняет начальник отдела по взаимодействию с субъектами ТОР «Михайловский» и ОРЦ КГУП «Госпродагентство Приморского края» Анатолий ЧЕБОТКОВ.

Село развивают люди

В то же время, полноценное развитие агропрома требует создания условий жизни в сельской местности, привлекательных не только для специалистов отрасли, но и для работников медицины и образования. Тем более, что профильная государственная программа называется «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013-2020 годы. О работе в этом направлении Андрей Тарасенко отчитался перед Владимиром Путиным.

- Иногда приезжаешь в поселок, там детский садик и так далее. А у меня не хватает 50 процентов врачей, 50 процентов преподавателей. Для своих молодых специалистов я уже сделал хороший рынок – они все идут на работу, возвращаются в Приморский край, не уезжают. Но нам не хватит: 75 человек выпускается, а 1500 не хватает. Поэтому я разговариваю сейчас и с правительством, чтобы мне во всех университетах и институтах давали квоту для Приморского края в бюджете, - отметил Андрей Тарасенко.

Добавим, что ранее глава Приморья поручил руководителям муниципалитетов более активно работать с вузами по привлечению на территорию молодых специалистов и выпускников, обучающихся по целевому набору, создавать в городах и районах все необходимые условия для молодых врачей и учителей. Кроме того, за последние полгода была существенно усилена работа по организации стажировок студентов медицинских и педагогических специальностей в школах и лечебных учреждениях Приморья. Администрацией Приморья принимаются меры по преодолению нехватки учителей в школах. С января 2018 года совместно с ДВФУ запущен проект по длительным стажировкам студентов-педагогов. Практику в лечебных учреждениях по всему краю в этом году пройдут 2,3 тысячи студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета.

Программы «Земский доктор» и «Сельский фельдшер» уже показали свою эффективность и будут продолжены, поскольку в Приморье планируется дальнейшее развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов на сельских территориях. «Подъемные» и другие меры поддержки дают возможность привлекать кадры в сельскую местность. Докторам, которые переедут в населенные пункты Приморья, численностью менее 50 тысяч человек, выплатят 1 млн рублей подъемных. По 500 тысяч рублей смогут получить и фельдшеры, пожелавшие работать в селах и деревнях края. В этом году регион готов принять и трудоустроить в рамках этих программ 53 врача и 38 фельдшеров. Как рассказал в недавнем отчете перед Законодательным Собранием Андрей Тарасенко, сегодня администрацией Приморья совместно с Минстроем РФ прорабатывается механизм обеспечения жильем работников бюджетной сферы через ипотеку по льготным ставкам.





- Престиж профессии врача в сельской местности выше, чем в городе. Но выпускники медицинских университетов всегда тяготеют к крупным городам, это общемировая тенденция. Поэтому перед государством стоят две задачи: повысить качество жизни в районах и создать условия для профессиональной самореализации молодых специалистов, - считает профессор ТГМУ, заслуженный врач РФ Анатолий БЕЛЯЕВ. – То есть врач, который после выпуска приехал, например, в Пограничный, должен иметь возможность работать на том же оборудовании, что и во Владивостоке. За последние годы многое сделано в плане оснащения новым оборудованием учреждений здравоохранения в муниципалитетах, но впереди еще много работы. Второе направление – это социальная защита тех, кто едет работать в сельскую местность. Решить кадровую проблему могли бы более высокие зарплаты, льготные условия в решении жилищного вопроса или при устройстве ребенка в детский сад.

По информации ТГМУ, больше половины из 432 окончивших университет в 2018 году молодых специалистов в рамках целевого набора заключили контракты и в ближайшее время начнут работу в медицинских учреждениях Приморья. Направление целевой подготовки значительно усилено с 2014 года: студенты после успешного окончания вуза по договору о целевом обучении обязаны приступить к работе по специальности в направившей его медицинской организации на срок не менее трех лет.

Досье "Золотого Рога": По итогам заседания президиума Госсовета РФ, которое Владимир Путин провел во Владивостоке в сентябре 2017 года, в регионе был подготовлен план мероприятий по социально-экономическому развитию центров роста Приморского края. В июне из федерального бюджета Приморью на реализацию мероприятий плана было перечислено 955 млн рублей, а общая сумма финансирования в течение нескольких лет должна составить свыше 5,1 млрд рублей. Уже в 2018 году дополнительные ассигнования из федерального бюджета позволят приступить к строительству в Приморье восьми новых фельдшерско-акушерских пунктов и пяти новых детских садов. В планах – строительство многопрофильной поликлиники в Артеме и детской поликлиники в Большом Камне. Кроме того, деньги пойдут на строительство и реконструкцию сельских клубов, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

На верхнем фото: Глава региона проинформировал главу государства о перспективах социально-экономического развития Приморья и шагах, предпринимаемых властями края для роста качества жизни в регионе.

Фото пресс-службы Президента РФ

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток