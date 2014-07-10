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В Приморье куратором Лазовского района назначен Александр Лось
Куратором Лазовского района Приморского края назначен вице-губеранатор Александр Лось. Такое решение принял глава края Владимир Миклушевский 10 июля во время расширенного заседания Администрации.
«Моя задача наметить стратегию развития каждого муниципального образования на 5-10 лет, но при этом я понимаю, что ежедневные бытовые проблемы никто не отменял. Для оперативного решения задач я назначаю вице-губернатора, который будет для вас связующим звеном между районными депутатами, муниципальной администрацией и краевыми властями. Им станет Александр Лось, он сможет разобраться в ваших проблемах и помочь с их решением», - заявил Владимир Миклушевский.
Глава региона также подчеркнул, что одна из задач выездных заседаний администрации - понять основные проблемы, которые возникают при реализации государственных программ на местах.
«В районе есть часть нареканий по реализации госпрограмм. Хочу, чтобы сегодня прозвучало что необходимо изменить, при необходимости мы готовы этот документ скорректировать», - добавил он.
Напомним, Владимир Миклушевский в рамках «Большого проезда» уже посетил Ханкайский, Пограничный, Спасский и Шкотовский районы. На этих территориях уже назначены кураторы, ими стали Сергей Сидоренко, Александр Лось, Олег Ежов и Алексей Сухов соответственно.
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