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Губернатор Приморья – в десятке самых цитируемых губернаторов-блогеров
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский по итогам июня вошел в топ-10 самых цитируемых глав субъектов России. По версии «Медиалогии», он занимает 10-е место, поднявшись, по сравнению с маем, на четыре позиции.
Авторы исследования подчеркивают, что СМИ активнее всего цитировали запись в личном блоге главы Приморья, в которой Владимир Миклушевский призвал жителей края обсудить предложенные им меры поддержки приемных и опекунских семей.
Отметим, Владимир Миклушевский – единственный из дальневосточных губернаторов вошел в рейтинг в июне. Первое место занимает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Второе и третье – глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
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