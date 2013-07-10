Губернатор Приморья – в десятке самых цитируемых губернаторов-блогеров

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский по итогам июня вошел в топ-10 самых цитируемых глав субъектов России. По версии «Медиалогии», он занимает 10-е место, поднявшись, по сравнению с маем, на четыре позиции.

Авторы исследования подчеркивают, что СМИ активнее всего цитировали запись в личном блоге главы Приморья, в которой Владимир Миклушевский призвал жителей края обсудить предложенные им меры поддержки приемных и опекунских семей.

Отметим, Владимир Миклушевский – единственный из дальневосточных губернаторов вошел в рейтинг в июне. Первое место занимает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Второе и третье – глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

ZRPRESS.RU, Владивосток.