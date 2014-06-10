В Приморье выборы для Миклушевского не окажутся простой прогулкой

На осенних выборах губернатора Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ может столкнуться с серьезным противодействием как оппозиционных ему политических сил, так и просто желающих заявить о себе и своих амбициях. Несмотря на неоспоримое доминирование в медиасреде, фавориту избирательной гонки придется достичь компромисса с муниципальными властями, а также подобрать себе «удобных» соперников.

В том, кто в сегодняшнем Приморье способен бросить вызов Владимиру Миклушевскому в борьбе за главное в крае кресло, попытался разобраться «ЗР».

Фильтр для одного

Согласно данным Избирательной комиссии Приморского края, правом выдвигать кандидатов на губернаторских выборах сегодня обладают 46 политических партий РФ. Однако для регистрации каждый выдвиженец должен преодолеть муниципальный фильтр, собрав подписи в свою поддержку не менее чем от 7% действующих муниципальных глав и депутатов, причем большинство из них должны быть получены от глав городов и районов, а также депутатов городских и районных дум. По словам секретаря Крайизбиркома Романа ОХОТНИКОВА, в случае с Приморским краем для преодоления муниципального фильтра необходимо собрать около 150 подписей глав и депутатов не менее чем в 26 муниципальных образованиях.

Нетрудно подсчитать, что самостоятельно собрать необходимое количество подписей сможет только Владимир Миклушевский, ведь подавляющее большинство глав и депутатов в Приморье являются представителями «Единой России». А вот выдвиженцам от КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР для преодоления муниципального фильтра придется либо договариваться между собой, либо агитировать в свою пользу «независимых» депутатов: необходимых 150 представителей во власти в 26 муниципальных образованиях у этих партий нет. Правда, учитывая поздний старт избирательной кампании, времени на консультации у партийцев будет в обрез.

Если же муниципальный фильтр преодолеет только один кандидат, выборы губернатора не состоятся. Однако практика других регионов показывает, что при угрозе такого сценария наиболее сильные кандидаты «помогают» своим соперникам через подконтрольных депутатов, как это было, например, на выборах-2013 в Москве.

- Ближе всего к прохождению муниципального фильтра стоят коммунисты, но у них могут возникнуть проблемы из-за того, что среди их депутатов в местных думах далеко не все с партбилетом КПРФ. Поэтому и коммунистам, и другим парламентским партиям выдвинуть кандидата будет крайне проблематично, не говоря уже об остальных. Шансы у них появятся только в том случае, если Владимир Миклушевский пойдет на «собянинский» вариант и негласно призовет муниципальных депутатов поддержать кого-то из оппонентов. Скорее всего, мы увидим что-то подобное, - считает политолог Виктор БУРЛАКОВ.

Компромисс поневоле

По мнению некоторых наблюдателей, сложности Владимиру Миклушевскому может создать и неопределенность в организации местного самоуправления после реформы – если, конечно, соответствующий краевой закон не будет разработан и принят к середине сентября. Главам городов и районов в «подвешенной» ситуации, когда на смену им уже через несколько месяцев могут прийти назначаемые краем сити-менеджеры, нет особого резона «гарантировать результат» фавориту гонки на своей территории. И хотя де-юре избирательная кампания займет ровно три месяца – от назначения выборов губернатора в середине июня до Единого дня голосования 14 сентября, для наилучшего результата необходимый компромисс придется найти уже в ближайшие недели.

- За два года администрации Владимира Миклушевского до конца не удалось взять под контроль политические процессы на ряде территорий края. Политические конфликты на местах вместе с неопределенностью вокруг реформы МСУ могут подтолкнуть местные элиты к саботажу избирательной кампании врио губернатора, - считает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. – Второй «фактор риска» лежит, как ни странно, в информационном поле. Несмотря на доминирование Владимира Миклушевского в масс-медиа, эта среда сконцентрирована в основном во Владивостоке. Для успеха на выборах в других муниципальных образованиях, особенно на сельских территориях, пиар-команде и.о. губернатора придется использовать другие инструменты, например личные встречи кандидата с жителями.

Что касается главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, то его решение отказаться от участия в выборах депутата ЗСПК по округу №5 (ранее мэр столицы Приморья одержал убедительную победу на праймериз. – Прим. автора) может свидетельствовать об определенных договоренностях с врио губернатора края, которому нужен хороший результат голосования во Владивостоке.

Сергей ПЕСЦОВ, политолог, доктор политических наук:

- Шансы Владимира Миклушевского на получение столь желаемого ему доверия приморцев сегодня достаточно велики. Однако это не означает, что предстоящие выборы окажутся для него простой прогулкой. Даже если он не столкнется на выборах с открытой конкуренцией, что весьма вероятно, ему придется иметь дело с консолидацией оппозиции и ростом скрытого противодействия со стороны представителей местной политической элиты. Внутриэлитные столкновения уже достигли в Приморье достаточно высокого градуса, и маловероятно, что они сойдут на нет в условиях начинающейся выборной кампании.