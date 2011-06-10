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Офисные профессии должны уступить рабочим специальностям
Сегодня молодежь ориентируется на получение высшего или среднего профессионального образования по офисным профессиям, тогда как рынку труда нужны высококвалифицированные специалисты в разных отраслях экономики.
Губернатор Сергей Дарькин выступил с докладом на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, которое провел Виктор Ишаев.
В своем выступлении Сергей Дарькин обозначил важные вопросы кадрового обеспечения социально-экономического развития Приморского края. По мнению губернатора Приморья, одна из основных проблем - определенный дисбаланс между спросом на специальности и предложением от профессиональных систем образования. Территориальное несоответствие вакантных рабочих мест также в списке вопросов, требующих решения. Наибольшее количество заявленных вакансий приходится на городские округа. В то же время максимальная напряженность на рынке труда наблюдается в сельской местности, где на одно вакантное рабочее место приходится до 13 незанятых граждан.
Губернатор сообщил, что стратегией социально-экономического развития Приморского края до 2025 года определены основные направления экономического развития. Дополнительная потребность края в специалистах различного уровня квалификации составит около 200 тысяч человек.
Формируются новые секторы – нефтепереработки, газопереработки, развиваются области судостроения (как пример - строительство судостроительных верфей «Звезда-ДСМЕ», ЗАТО Большой Камень, ОАО «Восток-Раффлс»), туристического комплекса. Предприятия новых отраслей будут формировать к 2025 году до 60 % объема ВРП, в крае появится более 74 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.
«В связи с этим для Приморского края наличие и подготовка высококвалифицированных работников является приоритетной экономической задачей, напрямую связанной с конкурентоспособностью экономики региона», - сказал губернатор.
Также Сергей Дарькин рассказал, что уже сегодня приморские вузы реализуют программы подготовки и переподготовки специалистов. Важной площадкой для обеспечения экономики современными кадрами является созданный в крае Дальневосточный федеральный университет. Здесь создана база для непрерывной подготовки кадров для развития судостроения и машиностроения, которая включает в себя 11 учреждений, где обучались в 2010 году 1,4 тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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