Новая лесосеменная плантация кедра корейского в Приморье будет заложена 15 мая

Новая лесосеменная плантация кедра корейского будет заложена 15 мая в День кедра в лесном питомнике Приморской государственной сельскохозяйственной академии школьниками Приморья – победителями и призерами краевой «Лесной олимпиады», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

15 мая Детско-юношеский центр Приморского края, Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Приморская государственная сельскохозяйственная академия (ПГСХА) проведут День Кедра. Участие в этой акции – награда для победителей и призеров краевого экологического конкурса исследовательских и практических работ школьников «Лесная олимпиада - 2017», организатором которого при поддержке WWF России уже 14 лет является ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края».

Как пояснила педагог Вера Кондрашкина, координатор «Лесной олимпиады», в этом году в конкурсе приняли участие 460 школьников из 25 муниципальных образований Приморского края, из них победителями и призерами стали 111 ребят.

В День кедра школьники посетят питомник Приморской государственной сельскохозяйственной академии» в селе Каменушка Уссурийского района. Специалисты кафедры лесоводства Института лесного и лесопаркового хозяйства ПГСХА проведут для них экскурсию «Посев и выращивание посадочного материала кедра корейского». Ребята увидят лесосеменные и прививочные плантации кедра, познакомятся с технологиями его выращивания и сами, своими руками, посеют в теплую майскую землю стратифицированные семена – кедровые орешки. Таким образом, в День кедра в питомнике будет заложена ещё одна плантация сеянцев для будущего кедрового леса. Уже через три года из этих семян вырастут полноценные кедрушки, готовые для высадки под полог леса – в большую жизнь!

«Уже седьмой год в мае мы традиционно отмечаем День кедра. Этот праздник был придуман нами в 2010 году, когда на Дальнем Востоке наконец-то были остановлены масштабные рубки кедра, на чем настаивал WWF России: по требованию общественности кедр корейский был внесен в список пород, заготовка древесины которых запрещена. Пришло время восстанавливать ущерб, нанесенный кедровым лесам рубками и пожарами. Так и родилась идея проводить День кедра – на благо людей и редких кошек – тигра и леопарда, - говорит ведущий координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин. – Мы рады, что участники «Лесной олимпиады» уже третий год подряд не только в теории, но на практике в День кедра прикасаются к настоящему лесному делу. Ведь сажая в землю кедровые орешки, ребята непременно сеют семена любви и заботы о Земле в своем сердце. Я надеюсь, что наша совместная работа поможет вырастить не только кедровый лес, но и новые кадры для лесного хозяйства Дальнего Востока»

Напомним, впервые празднование Дня кедра состоялось в 2011 году по инициативе WWF России в Хасанском районе Приморья. В рамках кампании «Посади лес для леопарда» было начато восстановление хвойно-широколиственных лесов в местах обитания самой редкой кошки планеты. За два года, в 2011 и 2012 гг., добровольцы высадили под полог леса 1 миллион саженцев кедра корейского! Созданный в 2012 году национальный парк «Земля леопарда» продолжил добрую традицию проводить День кедра, и каждый год в этот праздник под полог леса высаживаются новые кедрушки.

Тогда же, в 2011, Институт лесного хозяйства Приморской государственной сельскохозяйственной академии при поддержке WWF России приступил к созданию учебного модельного леса и восстановлению лесного питомника. Ведь для восстановления кедрово-широколиственных лесов в ареале тигра и леопарда требуется большое количество сеянцев кедра корейского и других ценных древесных пород. WWF России помог юридически закрепить за ПГСХА право на бессрочное пользование территорией модельного леса площадью 29 000 га. Этот участок богатейших по биологическому разнообразию чернопихтовых хвойно-широколиственных лесов непосредственно примыкает к границе Уссурийского заповедника. Он представляет огромную ценность и для сохранения амурского тигра, и для демонстрации возможностей ведения на Дальнем Востоке России устойчивого лесопользования, и для практического обучения студентов.

Призеры краевой «Лесной олимпиады» уже третий год подряд примут участие в Дне кедра, организуемом в лесном питомнике ПГСХА. В Год экологии – Год особо охраняемых природных территорий участники «Лесной олимпиады» сделают свой подарок природе.

Автор фото: Марина Божко.