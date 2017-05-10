"Майские указы" на финишной прямой

Приморский край исполняет поручения президента в срок

7 мая 2012 года, вступая в должность президента России, Владимир ПУТИН подписал ряд указов, определивших повестку его очередного срока. Основными приоритетами так называемых «майских указов» стало повышение зарплат в ключевых отраслях и повышение качества жизни. Основная роль в реализации поставленных президентом задач легла на регионы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Сегодня, пять лет спустя, можно констатировать, что в Приморье многие цели, поставленные майскими указами, уже достигнуты, а остальные задачи решаются в рабочем порядке.

Инвестиции в людей





- Президент поставил политическую задачу - к определенному сроку достичь определенных показателей. Дело регионов - найти средства для исполнения «майских указов», при этом не навредив другим приоритетам развития, - отмечает доктор экономических наук, профессор ДВФУ Виктор БЕЛКИН. - Если говорить о росте зарплат бюджетников в рамках президентских указов, то он, возможно, был не столь ощутим из-за падения курса рубля и инфляции на самые востребованные товары. Но с другой стороны, в текущей ситуации более важны инвестиции в людей. Иначе потом, преодолев экономические трудности, мы не добьемся успехов из-за нехватки специалистов в ключевых отраслях.

Не будет преувеличением сказать, что «инвестиции в людей» в рамках исполнения «майских указов» и государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2020 годы в Приморье начинаются уже с самого раннего возраста. Напомним, один из указов от 7 мая 2012 года предписывал регионам к 2016 году обеспечить путевкой в детский сад всех детей, достигших возраста трех лет. В Приморье это поручение было выполнено на год раньше положенного срока. А всего за пять лет, прошедших с мая 2012-го, было построено 11 детских садов, 28 - создано за счет реконструкции уже существующих зданий, еще три - выкуплено у собственников.

Общее количество вновь созданных мест в дошкольных учреждениях, как уточнил в ходе ежегодного отчета губернатор Владимир Миклушевский, составило 17 тысяч. Сегодня в регионе активно ликвидируют очередь в детские сады для малышей в возрасте от полутора до трех лет: в 12 из 34 муниципалитетов ее уже нет, а к 2020 году планируется закрыть и в остальных 22.

- Выполнение указов президента - важная задача, поскольку они касаются каждого приморца. Ходит ли наш с вами ребенок или внук в школу, ходим ли мы к врачу, у кого-то маленькие дети ходят в детский сад, ходим ли мы в учреждение культуры - мы сталкиваемся с этим каждый день. И от социального самочувствия тех людей, которые работают в этих сферах, зависит и наше с вами настроение, благополучие, а иногда и жизнь. Поэтому задача выполнения указов президента в части заработной платы, повышения уровня жизни этих людей - это чрезвычайно важная тема, - считает глава региона.

По информации краевого департамента труда и социального развития, дополнительно поддержать семьи с детьми помогают 16 действующих в регионе демографических выплат: часть из них получают малообеспеченные семьи, а некоторые не зависят от дохода родителей. В частности, продолжают работать такие меры социальной поддержки, как ежемесячные пособия по уходу за ребенком и региональный материнский капитал (в 2016 году проиндексирован до 155 250 рублей), количество получателей которого недавно выросло: теперь право на эту выплату имеют семьи, усыновившие третьего и последующих детей.

Почти 7,6 тысячи семей Приморья с начала года получили выплату на третьего (или последующего) ребенка в размере 13860 рублей в месяц - она положена семьям, где доход на каждого члена семьи ниже величины среднедушевого дохода населения в Приморском крае. Родители получают пособие до трехлетнего возраста малыша. В общей сложности с января 2013 года, когда была введена данная выплата, ее получателями стали почти 12,5 тысяч приморских семей.

Общие расходы краевой казны на поддержку приморских семей, имеющих детей, в 2016 году выросли на 8,5% и составили более 3 млрд рублей. Кроме того, в бюджете Приморья ежегодно предусматриваются средства на профессиональную подготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Только в 2017 году бесплатное направление на обучение востребованным на рынке труда профессиям получат 300 жительниц края.

Зарплаты продолжат расти

К важнейшим показателям, установленным «майскими указами» президента, относятся: соотношение средней зарплаты врачей и работников медицинских организаций, среднего и младшего медперсонала, работников учреждений культуры, образования, соцработников со средней зарплатой в субъекте РФ. Ежегодное повышение оплаты труда бюджетников проводится в соответствии с утвержденными в каждом регионе «дорожными картами». Предполагается, что к 2018 году в Приморском крае повышение зарплат в рамках президентских указов коснется около 60 тысяч человек.

Как доложила на недавнем совещании в администрации Приморья директор краевого департамента труда и социального развития Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА, средняя зарплата в регионе выросла в 2016 году почти на 7% и составила 36106,1 рубля. В крае достигнуты все показатели по «майским указам», а фактические параметры заработной платы отличаются от предусмотренных «дорожными картами» не более чем на допустимые 5%. При этом Лилия Лаврентьева подчеркнула, что на 2017 год дополнительная потребность в средствах на повышение зарплаты бюджетникам предусмотрена в полном объеме: из консолидированного бюджета, средств ОМС и внебюджетной деятельности на эти цели израсходуют свыше 1,3 млрд рублей.

Бараки расселят быстрее

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы» предусмотрена подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае». И поскольку подпрограмма разработана во исполнение одного из «майских указов» Владимира Путина, контроль за ее исполнением в муниципалитетах осуществляют первые лица края, а любые отклонения от плана становятся предметом пристального внимания правоохранительных органов.

К концу марта 2017 года в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в новые дома переехало уже около 5,8 тысячи приморцев. Это практически 70% от общего количества людей, проживающих в расселяемых домах. До окончания срока реализации программы - 31 декабря 2017 года - необходимо переселить еще около 2 тыс. граждан. Всего за период реализации программы в Приморье необходимо было расселить 7780 человек из 3401 жилого помещения в 556 аварийных домах. Сейчас в Приморье в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилья» строится 16 новых домов.

В настоящее время муниципалитеты Приморья работают над четвертым, завершающим, этапом программы. Всего в финальный этап вошли 10 муниципалитетов: Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск, Лесозаводск, Кавалеровское, Посьетское, Хасанское и Смоляниновское городские поселения, а также Партизанский район. Из 10 территорий-участников контракты на весь объем расселяемых жилых помещений заключили уже семь муниципальных образований. По информации краевого департамента градостроительства, в этих муниципалитетах заключены контракты на приобретение 500 жилых помещений общей площадью 23,58 тысячи кв. м, что составляет 79,5% от количества расселяемых помещений. Добавим, что в рамках программы расселение аварийного фонда ведется в квартиры, приобретенные в новостройках. На вторичном рынке приобретаются квартиры только в тех случаях, когда нет возможности возвести новые дома.

К сожалению, в ряде муниципалитетов сроки расселения сдвинулись из-за недобросовестных подрядчиков, однако по всем таким фактам уже заведены уголовные дела. А в ближайшее время, как сообщил на днях губернатор Владимир Миклушевский, в бюджете Приморья будут увеличены расходы на приобретение квартир приморцам, проживающим в аварийных домах.





- Мы эти дома обязательно достроим. Кроме того, я принял решение предусмотреть дополнительные средства в краевом бюджете, чтобы мы могли бы купить хорошее жилье для людей и на вторичном рынке, - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Напомним, что переселение из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года, необходимо завершить до конца 2017 года. После чего планируется формирование нового списка очередников - в него войдут жильцы домов, которые были признаны аварийными до 1 сентября 2017 года.

КСТАТИ

Контроль за исполнением

Мониторингом исполнения «майских указов» в Приморье также занимаются эксперты Общероссийского народного фронта. По словам сопредседателя Приморского регионального штаба «Народного фронта» Александра ФЕДОРОВА, активисты ОНФ работают на территории всего края, что позволяет узнать об имеющихся проблемах и оперативно направить запросы в органы власти и прокуратуру. Вопросы по наиболее системным проблемам, связанным с исполнением «майских указов», озвучиваются в рамках встреч актива ОНФ с губернатором региона.





- В целом нужно отметить, что ряд вопросов в крае удалось решить: в частности, нормализовать ситуацию с заработной платой педагогов и врачей, улучшить доступность детских образовательных учреждений для населения, в особенности в крупных городах, - говорит Александр Федоров. - На сегодняшний день наиболее проблемными вопросами остаются кадровое укомплектование учреждений здравоохранения медиками, необходимость достройки новых корпусов ряда учреждений здравоохранения, в том числе краевого онкодиспансера. Есть вопросы доступности инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями в отдельных школах, остро стоят проблемы обеспечения жильем детей- сирот и переселения граждан из аварийного жилья.

Добавим, что в мае 2016 года на заседании комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Приморский край был отмечен в числе регионов, где результаты независимой оценки ложатся в основу принятия решений о разработке соответствующих мероприятий по улучшению материально-технической базы, по улучшению стандартов предоставления услуг. Кроме того, Приморский край неоднократно признавался одним из лучших в стране по исполнению «майских указов» в целом. Так, в декабре 2016 года компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, где Приморье оказалось на третьем месте.

На фото: Приморье является одним из лидеров среди регионов по выполнению «майских указов».

Артем СТРОГИН. Фото автора.