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В Арсеньеве объявлен конкурс на замещение должности главы городского округа
Прием документов от кандидатов начнется 10 апреля
5 апреля на внеочередном заседании Думы Арсеньевского городского округа сформирована конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы Арсеньевского городского округа и объявлен конкурс на замещение должности главы.
В состав комиссии вошли восемь человек. Согласно Положению о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Арсеньевского городского округа половина членов комиссии представлена Губернатором Приморского края, вторая половина – Думой Арсеньевского городского округа.
После проведения открытого голосования депутаты единогласно утвердили состав конкурсной комиссии. В нее вошли Е.С. Абиева, депутат Думы Арсеньевского городского округа; С.В. Батаев, зам. директора – начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики Приморского края; А.А. Волошко, вице-губернатор Приморского края; Е.С. Звеняцкий, депутат Законодательного Собрания Приморского края; В.В. Киряев, начальник отдела юридической экспертизы, ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента Администрации Приморского края; А.А. Комарова, руководитель аппарата Думы Арсеньевского городского округа; А.Ю. Меховская, депутат Думы Арсеньевского городского округа; А.М. Щербаков, председатель Думы Арсеньевского городского округа.
Кроме этого, решением Думы объявлен конкурс на замещение должности главы Арсеньевского городского округа. Конкурс предполагает два этапа: первый этап состоится 29 апреля, второй – 13 мая.
Прием документов от кандидатов начнется 10 апреля, окончание приема – 19 апреля 2019 года. Место и время приема документов: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ленинская, 8, каб. 209. Понедельник – пятница (в рабочие дни): с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов.
Решение Думы Арсеньевского городского округа от 05.04.2019 г. № 294 «Об объявлении конкурса на замещение должности главы Арсеньевского городского округа» будет опубликовано в газете «Восход» от 9 апреля 2019 г. и размещено на официальном сайте Думы Арсеньевского городского округа duma.ars.town. Приложение к решению Думы содержит информацию о перечне документов, которые необходимо представить кандидату на должность главы города, а также требования к кандидатам.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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