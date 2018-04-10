Не наблюдать, а регулировать

Решения по чувствительным для приморского бизнеса вопросам власти края ищут вместе с предпринимателями

Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО дал поручение разобраться с тарифообразованием в отдельных муниципалитетах. Причиной стали обращения предпринимателей, прозвучавшие на встрече главы региона с бизнес-сообществом в конце марта. Руководителям небольших предприятий непонятно, почему суммы в платежках за электрическую энергию растут, хотя на уровне региона было принято решение снизить энерготариф для МСП на 10%. Как совместить интересы населения и бизнеса с одной стороны, а также производителей и поставщиков энергии - с другой, обсудили на площадке краевого отделения «Опоры России» в минувший четверг,

5 апреля.





В разговоре приняли участие руководитель краевого департамента по тарифам Владимир МАЛЮШИЦКИЙ и директор департамента энергетики Приморского края Алла ФОРТУН, предприниматели из Владивостока, Уссурийска и Хасанского района, а также представители сетевых организаций, поставляющих электрическую и тепловую энергию потребителям.

Предметом изучения стали как общие принципы тарифообразования, так и начисления за электроэнергию по конкретным предприятиям. Во время дискуссии прозвучала мысль о том, что подобный разговор необходимо составить и с другими поставщиками услуг для малого и среднего бизнеса, ведь себестоимость товара складывается не только из услуг ЖКХ.

Сигналы с мест





По словам заместителя директора Инвестиционного агентства Приморского края Николая СТЕЦКО, от предпринимателей с ряда территорий края поступают сигналы о фактическом увеличении платежей за электроэнергию для их предприятий.





- На сегодня конечный потребитель не видит снижения тарифа. На практике предприниматели из разных муниципалитетов имеют разный тариф. Очень много организаций, ответственных за доставку электроэнергии, - обозначил некоторые вопросы руководитель приморского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Виталий ГУМЕНЮК. По мнению Виталия Гуменюка, напряжение среди предпринимателей возникает еще и от того, что в штате малых и средних предприятий, как правило, нет технических специалистов, способных детально разобраться во всех тонкостях тарифообразования, подсчитать потери в сетях и так далее. Устранить эти пробелы и был призван диалог на площадке «Опоры России».

- Методики полностью, четко регламентируют расчет тарифов. Тарифообразование - это самая регламентируемая деятельность в России, - отметил директор департамента по тарифам Приморского края Владимир Малюшицкий. - Мы провели анализ: в себестоимости продукции большинства потребителей электроэнергия составляет около 10 процентов, у наиболее энергоемких предприятий - 20 процентов. Предприниматели должны более внимательно подходить к выбору категорий потребления, что исключит возможность увеличения платежей за счет штрафных санкций со стороны сбытовой компании.

Как уточнил директор департамента, в тарифе на электроэнергию пять составляющих. Это генерация, транспортировка по сетям, сбыт, инфраструктурные платежи, розница. Из пяти составляющих на региональном уровне регулируются три, однако принципы формирования двух основных компонентов определяются Федеральной антимонопольной службой. При этом с 2016 года, в соответствии с изменившимся законодательством, одна из «федеральных» составляющих - оптовая цена электроэнергии - не фиксирована и зависит от загрузки генерирующих мощностей.

Что касается компонентов тарифа, регулируемых краевым департаментом, то, как отметил Владимир Малющицкий, сетевая составляющая остается стабильной. Более того, у ДРСК с 1 января 2018 года тариф был снижен на 15% - после того, как компания вернула собственные инвестиции в строительство объектов энергоинфраструктуры к саммиту АТЭС-2012, ранее заложенные в тариф. Снижение произошло и по остальным сетевым организациям, уточнил руководитель департамента. Принятые за последнее время решения позволяют уверенно говорить о том, что тарифы останутся стабильными на протяжении ближайших лет. При этом у обслуживающих организаций будет возможность не только проводить запланированные ремонты, но и вкладывать в развитие региона, в том числе - в подключение получателей «дальневосточного гектара».

- Если организация тратит деньги на ремонт и инвестирует в развитие, мы эти затраты в тарифе оставляем. Затраты на зарплаты и премии, наоборот, «вырезаем», - подчеркнул глава департамента по тарифам.





Александр ЧЕРВЯКОВ, заместитель директора по транспорту электроэнергии филиала «Приморские электрические сети» АО «ДРСК» провел аналогию между формированием тарифов на электроэнергию для конечных потребителей и тарифами на другие услуги, от которых зависит себестоимость товаров и услуг, производимых малыми предприятиями.

- Тариф грузовой компании на доставку предполагает затраты на бензин, на ремонт автомобилей, на зарплаты водителям. И это не оспаривается. То же самое и с электроэнергией: мы закладываем в тариф затраты на топливо, на ремонт и эксплуатацию оборудования, на зарплаты работникам - иначе они просто уйдут в другие организации, и обслуживать инфраструктуру в том же Хасанском районе будет некому, - сказал представитель ДРСК.

По мнению представителей сетевых организаций, важно учитывать, что электросети и другие инженерные коммуникации, особенно за пределами больших городов, находятся в плохом состоянии. Для их обслуживания и ремонта необходимы средства, и резкие шаги в плане тарифообразования могут негативно повлиять на качество услуг.

Шаги навстречу бизнесу

В свою очередь, Владимир Малюшицкий напомнил, что в Приморье работа по недопущению резких колебаний тарифов ведется на системной основе. Сейчас средняя стоимость киловатт-часа электроэнергии в России составляет 4,3 рубля, а в Приморье средний тариф равен 3,43 рубля. Кроме того, с 2018 года установлены долгосрочные тарифы и единые стандарты ставок за технологическое присоединение к электросетям. Для предприятий малого и среднего бизнеса с присоединяемой мощностью до 150 кВт плата за технологическое присоединение без учета мероприятий по строительству в 2017 год составляла 134,6 тысяч рублей без НДС, на 2018 год плата составит 44,7 тысяч рублей. Для крупных заявителей, от 150 кВт и выше, плата за технологическое присоединение по стандартизированным ставкам на 2018 год составляет 75,3 тысячи рублей, когда ранее стоимость за одно присоединение достигала миллиона рублей.

Ожидается, что по итогам встречи предпринимателями будут подготовлены предложения в адрес администрации Приморья и федеральных органов власти по совершенствованию механизма формирования тарифов для МСП. По словам предпринимателей, вопросы в части тарифообразования касаются не только электроэнергии, поэтому на встрече в офисе «Опоры России» прозвучала мысль обсудить в подобном формате и другие тарифы.

Отметим, что формирование понятных и прозрачных тарифов для приморского бизнеса является частью системной работы по улучшению деловой среды в крае. Соответствующие задачи ставит программа «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ». В рамках этой работы анализу подвергается каждый показатель, влияющий на состояние инвестклимата в Приморье. Как подчеркивают в администрации региона, вовремя диагностировать проблемы и решать их помогает «обратная связь» от предпринимательского сообщества, представителей различных отраслей экономики.

Кроме того, меры по улучшению инвестклимата и развитию конкуренции предусмотрены государственной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы.

Досье "Золотого Рога": Поручение снизить с 2018 года в Приморье тарифы на электроэнергию для юридических лиц, а также оплату за подключение электросетям, сетям водоснабжения и водоотведения дал врио губернатора Андрей Тарасенко. С начала года тарифы на электроэнергию для юридических лиц на территории Приморского края снижены на 5-10% - в зависимости от категории потребления и потребляемой мощности. Тарифы для крупных промышленных потребителей, в зависимости от типа потребляемого напряжения - высокого, среднего или низкого, - в Приморье остаются ниже, чем в других субъектах Дальнего Востока. По категории «среднее напряжение» тариф в Приморье снижен на 7%, по категории «низкое потребление» с мощностью потребления до 150 киловатт - на 12%, что также является самым низким показателем на территории ДФО.

На фото: На площадке краевого отделения «Опоры России» обсудили, как совместить интересы населения и бизнеса с одной стороны, а также производителей и поставщиков энергии - с другой.

Фото автора.

Артем СТРОГИН.