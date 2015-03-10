www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.38 р. 100 JPY: 59.65 р.
EUR: 75.23 р. 10 CNY: 96.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Губернатор Миклушевский решил взять пример с президента Путина

10 Марта 2015, 21:42 | Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел оперативное совещание с вице-губернаторами по вопросу повышения эффективности расходования бюджетных средств на государственные программы, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Такую задачу глава региона поставил в декабре 2014 года, тогда он дал поручение провести анализ исполнения государственных программ, а также разработать предложения по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

В ходе совещания Губернатору доложили о предварительных итогах анализа реализации госпрограмм. Первый вице-губернатор Василий Усольцев сообщил, что  можно серьезным образом оптимизировать  расходы по всем госпрограммам.

«Сегодня на совещании обсуждался вопрос сокращения административных расходов, а также расходов на средства массовой информации. Владимир Владимирович данную инициативу поддержал. Он также подчеркнул, что оптимизацию расходов необходимо начать с себя. Глава региона намерен уже с марта урезать на 10 процентов заработную плату себе и всем своим заместителям. Он также рассчитывает, что эту инициативу внимательно изучат и руководители муниципальных образований края», - заявила пресс-секретарь главы края Альбина Охрименко.

 Губернатор Приморья дал поручение Василию Усольцеву до конца марта разработать детальные предложения по сокращению административных расходов, расходов на средства массовой информации,  а также выявленные в результате анализа госпрограмм неэффективные расходы.

Напомним, ранее глава региона принял решение, что контролировать реализацию госпрограмм теперь  будет и новый общественный  орган – координационные советы. В их задачу входит оценка эффективности, результативности и качества исполнения мероприятий госпрограмм.

«Задача советов – публичная защита конкретных проектов в рамках реализации госпрограммы. Инициатор проекта должен внятно объяснить общественникам, для чего данный проект нужен и как его реализация повлияет на эффективность госпрограммы. Зачастую это будет приводить к отклонению тех или иных проектов и как следствие экономии бюджетных средств», – заявил глава края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: миклушевский  кризис  бюджет  оптимизация 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • долбоклюй23:13, 10.03.2015#

    наши "слуги"гребоные, могли бы и поскромнее жить, что о нас другие подумают?о "гегемоне", если наши слуги в мармеладе, то господа россияне вообще зажрались? вопрос риторический, хотелось бы услышать ответ от Путина. . .

  • аватар23:44, 10.03.2015#

    После сахалинского губернатора все это детским утренником попахивает. Противно все и фальшиво. Ворую миллиарды а народу пыль в глаза. . . слуги!!!

  • Лидия 00:24, 12.03.2015#

    Правильно , наш губернатор чем хуже Хорошавина ?Такой же исполнитель путлеровской вертикали власти !

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru