Губернатор Миклушевский решил взять пример с президента Путина

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел оперативное совещание с вице-губернаторами по вопросу повышения эффективности расходования бюджетных средств на государственные программы, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Такую задачу глава региона поставил в декабре 2014 года, тогда он дал поручение провести анализ исполнения государственных программ, а также разработать предложения по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

В ходе совещания Губернатору доложили о предварительных итогах анализа реализации госпрограмм. Первый вице-губернатор Василий Усольцев сообщил, что можно серьезным образом оптимизировать расходы по всем госпрограммам.

«Сегодня на совещании обсуждался вопрос сокращения административных расходов, а также расходов на средства массовой информации. Владимир Владимирович данную инициативу поддержал. Он также подчеркнул, что оптимизацию расходов необходимо начать с себя. Глава региона намерен уже с марта урезать на 10 процентов заработную плату себе и всем своим заместителям. Он также рассчитывает, что эту инициативу внимательно изучат и руководители муниципальных образований края», - заявила пресс-секретарь главы края Альбина Охрименко.

Губернатор Приморья дал поручение Василию Усольцеву до конца марта разработать детальные предложения по сокращению административных расходов, расходов на средства массовой информации, а также выявленные в результате анализа госпрограмм неэффективные расходы.

Напомним, ранее глава региона принял решение, что контролировать реализацию госпрограмм теперь будет и новый общественный орган – координационные советы. В их задачу входит оценка эффективности, результативности и качества исполнения мероприятий госпрограмм.

«Задача советов – публичная защита конкретных проектов в рамках реализации госпрограммы. Инициатор проекта должен внятно объяснить общественникам, для чего данный проект нужен и как его реализация повлияет на эффективность госпрограммы. Зачастую это будет приводить к отклонению тех или иных проектов и как следствие экономии бюджетных средств», – заявил глава края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.