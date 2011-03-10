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Программа по развитию береговой рыбопереработки в Приморье получила высокую оценку на федеральном уровне

10 Марта 2011, 18:06 | Приморье

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний оценил успешную реализацию в Приморье краевой долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка развития береговой рыбопереработки в Приморском крае».

Об этом глава Росрыболовства сообщил на заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, которое провел полпред Виктор Ишаев.

Программа была принята по инициативе губернатора Сергея Дарькина. Общий объем финансирования мероприятий программы за счет средств краевого бюджета составит 689 млн руб. Из них на этот год приходится 189 млн., сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Из краевого бюджета дотируются предприятия рыбоперерабатывающего комплекса из расчета на каждый килограмм выпускаемой продукции», - сообщил губернатор и подчеркнул простоту и прозрачность такого подхода.

В рамках программы предприятиям субсидируется часть затрат на производство продукции из водных биоресурсов. Еще одно направление программы – возможность получения льготных кредитов на приобретение технологического рыбоперерабатывающего оборудования и модернизацию производств. Приобрести технологическое оборудование компании смогут также посредством заключения договоров с российскими лизинговыми компаниями.

По словам Сергея Дарькина, основная задача - увеличить количество перерабатываемой рыбы в стране.

На сегодняшний день в управление рыбного хозяйства Приморского края поступили заявки от 15 береговых рыбоперерабатывающих предприятий края. Из них 10 компаний включены в перечень получателей субсидий на 2011 год. Среди них - р/к «Тихий океан», р/к «Приморец», ООО «Акватехнологии», ОАО «КВЭН», ЗАО ПРДП «Преображенский рыбокомбинат», ОАО «Приморские лесопромышленники» и др.

Автор: Юрий Рогов
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