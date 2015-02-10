Специалисты из Кореи предлагают создать зону свободной торговли в Приморье

Окончательная рабочая встреча в рамках Программы Обмена Опытом (KSP) 2014 прошла в администрации Приморского края 10 февраля. Главной темой встречи стало привлечение инвестиций в Приморье, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края.

Институт Евразии при университете Кукмин разработал предложения по улучшению механизмов поддержки инвестиционной деятельности края. По мнению корейских специалистов, Приморье способно стать центром логистики при условии разработки стратегии по использованию текущих условий. Основополагающую роль в привлечении инвестиций должна играть организация, специализирующаяся на привлечении инвестиций в регион. Как отметил докладчик, необходимо формировать представление о Приморье в соседних странах.

Рекомендации для края, по словам специалистов, разработаны на основе опыта Кореи.

"В Корее государство занимало руководящую позицию по инвестиционным проектам, однако его влияние было ограничено с целью продвижения рыночных интересов и участия частного сектора в проектах", - рассказал докладчик.

Еще одной темой встречи стал анализ Инвестиционной стратегии Приморского края до 2018 года, а также создание особых экономических зон. По словам специалистов из Кореи, целесообразным для Приморья является создание зоны свободной торговли. Беспошлинный режим создаст возможности для беспрепятственного экспорта и импорта продукции, а также предоставит ряд льгот, что способствует привлечению иностранных инвестиций.

Отдельно были отмечены туристическая и сельскохозяйственная отрасли Приморского края. Наибольший потенциал делегация видит в развитии этих секторов экономики.

"Приморский край окружен морем, что позволяет развивать туристические направления морской направленности. Кроме того, красивая нетронутая природа, а также исторические памятники неизбежно станут объектами притяжения иностранных туристов", - заявил делегат.

Также участниками Программы были предложены методы по развитию туризма и сельского хозяйства. В частности, было предложено усилить внимание в отношении острова Русский для раскрытия его туристического потенциала, а также сократить сроки таможенных процедур для развития сельскохозяйственной отрасли.

Отметим, по итогам первого этапа Программы уже были получены первые практические рекомендации, которые внедряются в Приморье. Так, реализуется регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна, подписано соглашение о создании Владивостокской агломерации, разработан закон Приморского края о государственно-частном партнерстве.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.