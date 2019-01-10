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Путин пригласил на ВЭФ-2019 во Владивосток главного гостя
Главы государств условились продолжать контакты на различных уровнях
Президент России Владимир Путин пригласил Премьер-министра Республики Индия Нарендру Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года. Главы государств условились продолжать контакты на различных уровнях в ходе телефонного разговора, сообщает официальный сайт Кремля.
В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений. «Отмечено, что отношения традиционной дружбы и особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией продолжают динамично развиваться», - говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году Восточный экономический форум посетила индийская делегация о главе с министром промышленности и торговли страны Сурешем Прабху. В состав делегации также вошли руководители крупнейших индийских компаний — KGK Group, The Tata Power Company Limited, Sun Group, Jungle Travels India, Assam Bengal Navigation Compamy, Suzlon Ltd и другие. Кроме тематических сессий представители Индии приняли участие в бизнес-диалоге «Россия – Индия». Его темой стала реализация совместных проектов на Дальнем Востоке.
Стоит отметить, индийская компания «Кей Джи Кей» (KGK) - крупнейший производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий – сегодня реализует проект в Свободном порту Владивосток. Первая фабрика по огранке алмазов открылась во Владивостоке в сентябре 2017 года. Торжественный старт работе предприятия дал Президент России Владимир Путин в ходе третьего Восточного экономического форума. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,8 млрд рублей с учетом необходимых средств для приобретения алмазного сырья. Текущая мощность фабрики составляет около 3 000 карат алмазного сырья в месяц (36 000 карат в год).
В 2019 году во Владивостоке впервые запланировано проведение Дня индийского инвестора.
Фото kremlin.ru.
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