В Приморье главу Большого Камня выберут без ажиотажа

В городском округе Большой Камень готовятся к проведению конкурса на должность главы муниципалитета, намеченного на начало будущей недели. Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в аппарате Думы Большого Камня, к исходу последнего дня приема заявлений, 29 декабря, пакет документов для участия в конкурсе подали всего девять человек.

Вероятно, что на количество участников конкурса, которое оказалось в несколько раз меньше, чем во Владивостоке, повлияли дополнительные требования к документам кандидатов. Всем, кто желает стать мэром Большого Камня, нужно представить ряд дополнительных бумаг для оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Первый и второй этапы конкурса намечены на 17 и 18 января соответственно.

Артем СТРОГИН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.