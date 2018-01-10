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В Приморье главу Большого Камня выберут без ажиотажа
В городском округе Большой Камень готовятся к проведению конкурса на должность главы муниципалитета, намеченного на начало будущей недели. Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в аппарате Думы Большого Камня, к исходу последнего дня приема заявлений, 29 декабря, пакет документов для участия в конкурсе подали всего девять человек.
Вероятно, что на количество участников конкурса, которое оказалось в несколько раз меньше, чем во Владивостоке, повлияли дополнительные требования к документам кандидатов. Всем, кто желает стать мэром Большого Камня, нужно представить ряд дополнительных бумаг для оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Первый и второй этапы конкурса намечены на 17 и 18 января соответственно.
Артем СТРОГИН.
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