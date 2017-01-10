В Приморье депутатские приемные на местах обставят за счет Заксобрания

Еще одно нововведение, связанное с депутатской деятельностью в Приморье, касается общественных приемных депутатов ЗС на их избирательных округах. Новой редакцией ст. 16 краевого закона «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края», принятой 21 декабря, уточняются требования к приемным: их площадь должна быть не более 20 кв. м, обязательны мебель и телефон, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Депутаты вправе обратиться к местным органам власти за предоставлением им помещения, находящегося в муниципальной собственности, и лишь в случае невозможности предоставления муниципального помещения депутат вправе самостоятельно заключить договор аренды отдельного нежилого помещения с иным собственником. При этом расходы на аренду и содержание приемных будут компенсироваться в рамках лимита, который утверждает председатель ЗС ПК.