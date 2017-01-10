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В Приморье "взбунтовавшихся" депутатов призовут к порядку
«Кто ты такой, чтобы учить нас жизни?!»
За неудобные вопросы и резкие выпады в адрес коллег в Законодательном Cобрании Приморья будут наказывать
В новом созыве краевого парламента наиболее часто меняющимся документом стал закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края». После первой корректировки часть депутатов лишили права получать зарплату и ограничили в правах принимать на работу родственников. Очередные поправки касаются нарушений регламента и правил ведения дискуссии - вполне возможно, что вскоре народным избранникам придется, что называется, «следить за лексикой». Или не использовать ее вовсе.
На последней сессии 2016 года большинство парламентариев поддержало изменения в ст. 8 закона «О статусе депутата» - правда, пока лишь в первом чтении. Поправки устанавливают обязанность депутата ЗС ПК соблюдать правила депутатской этики, а также вводят меры ответственности за нарушение порядка на заседании Законодательного Собрания.
- Парламент - это место для дискуссий, но не место для бардака, - подчеркивает инициатор нововведений, председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК Дмитрий НОВИКОВ. - Возможно, что мы возьмем за основу регламент Госдумы РФ, где за неэтичные высказывания депутат может быть лишен слова на одно или несколько заседаний.
Действительно, ни одно из заседаний ЗС ПК шестого созыва не обошлось без пикировок между представителями двух крупнейших фракций - «Единой России» и КПРФ. Например, при обсуждении вопроса об изменении количества депутатов, работающих на постоянной основе (т.е. получающих за свою деятельность зарплату), руководитель фракции КПРФ Анатолий ДОЛГАЧЕВ назвал представителей всех остальных фракций ЗС ПК «гоп-компанией», после чего коммунисты покинули зал. Не отстает от Долгачева и его коллега по фракции Артем САМСОНОВ: на одном из заседаний коммунист установил на своем столе табличку с надписью «Едим бюджет» и картинкой, похожей на логотип «Единой России». Кроме того, Самсонов не стесняется по разным поводам (например, техническим) провоцировать даже лично председателя ЗС Александра РОЛИКА.
Не остаются в долгу и представители «Единой России»: например, председатель социального комитета Игорь ЧЕМЕРИС на заседании 15 декабря предложил в обязательном порядке достроить в 2017 году новую краевую психбольницу, не исключив, что в будущем на заседания придется вызывать бригаду врачей из данного учреждения.
- Кто ты такой, Артем, чтобы учить кого-то жизни?! - возмутился Чемерис поведением Самсонова в ходе обсуждения проекта бюджета Приморья на 2017 год. - Если были вопросы, надо было приходить на комитет и задавать их там.
Однако вскоре подобные диалоги могут уйти в прошлое. Согласно внесенному Дмитрием Новиковым законопроекту, при нарушении депутатом ЗС порядка на заседании к нему могут применяться следующие меры ответственности: призыв к порядку, призыв к порядку с занесением в протокол заседания, порицание, а также лишение права выступления в ходе текущего и очередного заседания Законодательного Собрания. Например, за такие «шалости», как выступление или перемещение по залу заседаний без разрешения председателя ЗС, а также употребление грубых и оскорбительных выражений в адрес коллег, призывы к незаконным действиям, депутат может быть призван к порядку. В случае повторного нарушения порядка на том же заседании данные об этом занесут в протокол. Если «взбунтовавшийся» депутат не успокоится и вновь не будет выполнять указаний председателя, ему выразят порицание.
Четвертой, наиболее строгой, мерой воздействия на нарушителей порядка станет лишение их права выступать на текущем и очередном заседаниях ЗС ПК. Предполагается, что отключать микрофон будут тем, кто в ходе заседания организовал беспорядок, препятствовал свободе обсуждения и голосования, допускал оскорбительные высказывания в адрес депутатов и присутствующих, неоднократно нарушил порядок выступления на заседании. Однако решение о порицании и лишении права голоса должно быть поддержано большинством присутствующих на заседании. Впрочем, вряд ли даже парламентское большинство сможет «заткнуть рот» кому-то в прямом смысле: возможности голосовых связок позволяют парламентариям быть услышанными и без микрофона.
Александр САЛКОВ.
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