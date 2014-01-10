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Семья губернатора Приморья собирается залезть в серьезные долги
На встрече с главными редакторами приморских СМИ губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ сообщил, что он с супругой Ириной близки к тому, чтобы построить в пригороде Владивостока собственный дом. Причем, заверил губернатор, он предпочитает деревянные дома. Напомним, сегодня семья губернатора живет в служебном доме, расположенном в пригороде приморской столице близ так называемого Дома переговоров.
Земельный участок Миклушевские также собираются приобретать на общих основаниях - губернатор, отвечая на полушутливый вопрос одного из журналистов, заверил, что новый закон о предоставлении земельных наделов семьям с двумя и более детей на него не распространяется, поскольку у них с супругой лишь один ребенок, да к тому же они не относятся к категории молодых семей.
Для реализации своей мечты семья губернатора планирует взять в банке ипотечный кредит.
Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Помню17:13, 10.01.2014#
Пожалуйста, постройте своё семейное гнездо в районе реки Богатой!!! В "Учителях", "Ветеранах революции" или "Строителях"!!! Тут очень хорошо! А ещё лучше, когда начальство под боком. Помнится, через эти места ездили когда-то к себе толстошеинские и николаевские, так асфальт - АСФАЛЬТ! - пролёг в лесах-дачах! Но уж те времена далече и асфальт дал дуба по ул. Строителей. . . Но если тут построится сам губернатор, то будет, наконец-то, - мы все уверены! - решена проблема постоянных затоплений этих садоводческих товариществ: будет расчищено и углублено русло р. Богатой и его злосчастного притока, по которому очистные сооружения Богатинского водохранилища регулярно топят земли собственников и их дома своими ядовитыми отходами. Иначе противопаводковые проблемы этого благословенного места не решить. Владимир Владимирович, к нам! К нам! Ура губернатору!!!
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Помню22:10, 10.01.2014#
Вот такими комментариями сами же и подталкиваете чиновничество к воровству, априори заявляя, что, мол, ну не может же никто из властьимущих жить честно! Так они и подумают: а толку-то - честно жить? Всё равно никто спасибо не скажет. Пойду, мол, наворуюсь досыта. - И обнаруживают в себе бездну ненасыщаемую. . . А как надо мыслить? А надо априори считать всех честными, пока не докажут обратное. Внедрять, понимаешь, мысль в общественное сознание, что кругом - приличные люди, что это нормально и только так и должно быть. Всё прочее - игра на той стороне в боевых действиях информационной войны.
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Cot09:47, 13.01.2014#
История России показывает, что чиновник не может быть честным. К примеру, во времена Екатерины II было только два генерал-губернатора не берущие взятки, один был бедным и честным другой очень богатым и он брезговал брать взятки. Что касается Миклушевского, посмотрим, где ему выделят землю и в каком банке, и под какой процент дадут кредит.
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Вот это да!Как низко эта чета опустила дарькиных.