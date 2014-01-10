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Семья губернатора Приморья собирается залезть в серьезные долги

10 Января 2014, 11:58 | Приморье

На встрече с главными редакторами приморских СМИ губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ сообщил, что он с супругой Ириной близки к тому, чтобы построить в пригороде Владивостока собственный дом. Причем, заверил губернатор, он предпочитает деревянные дома. Напомним, сегодня семья губернатора живет в служебном доме, расположенном в пригороде приморской столице близ так называемого Дома переговоров.

Земельный участок Миклушевские также собираются приобретать на общих основаниях - губернатор, отвечая на полушутливый вопрос одного из журналистов, заверил, что новый закон о предоставлении земельных наделов семьям с двумя и более детей на него не распространяется, поскольку у них с супругой лишь один ребенок, да к тому же они не относятся к категории молодых семей.

Для реализации своей мечты семья губернатора планирует взять в банке ипотечный кредит.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Мария Кузовлева
Теги: миклушевский  ипотека  недвижимость 



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Комментарии

  • Ira15:38, 10.01.2014#

    Вот это да!Как низко эта чета опустила дарькиных.

  • Псевдоним15:52, 10.01.2014#

    тут да

  • Псевдоним19:08, 10.01.2014#

    дА не дарькиных они опустили, а себя. Дарькин до такого вранья не опускался.

  • лом 15:47, 10.01.2014#

    Свистит миклуха. Построит сарай для вида и будет туда раз в месяц приезжать: типа вот я живу как все, а у самого небось счета на подставных людей, недвижимость за рубежом.

  • Псевдоним16:12, 10.01.2014#

    Интересно сколько отстегнули газете за эту статью. В бюджете на 2014 год отделу занимающемуся рекламой Миклухи выделили 500 миллионов рублей

  • Сергей Львович16:18, 10.01.2014#

    Дай бог чтобы Департамент зем. ресурсов по ПК (в лице Соколовой) отказал ему в предоставлении зем. участка.

  • Псевдоним02:09, 11.01.2014#

    Не дадут кредит, уже старый. . . А если и дадут, то под большой процент, зарплаты не хватит.

  • гаечка16:59, 10.01.2014#

    Я сейчас заплачу!

  • Псевдоним19:10, 10.01.2014#

    +100500

  • Помню17:13, 10.01.2014#

    Пожалуйста, постройте своё семейное гнездо в районе реки Богатой!!! В "Учителях", "Ветеранах революции" или "Строителях"!!! Тут очень хорошо! А ещё лучше, когда начальство под боком. Помнится, через эти места ездили когда-то к себе толстошеинские и николаевские, так асфальт - АСФАЛЬТ! - пролёг в лесах-дачах! Но уж те времена далече и асфальт дал дуба по ул. Строителей. . . Но если тут построится сам губернатор, то будет, наконец-то, - мы все уверены! - решена проблема постоянных затоплений этих садоводческих товариществ: будет расчищено и углублено русло р. Богатой и его злосчастного притока, по которому очистные сооружения Богатинского водохранилища регулярно топят земли собственников и их дома своими ядовитыми отходами. Иначе противопаводковые проблемы этого благословенного места не решить. Владимир Владимирович, к нам! К нам! Ура губернатору!!!

  • Ira19:07, 10.01.2014#

    Михаил Ходорковский:"любого политика сегодня в первую очередь стоит спрашивать о том, с чего бы он начал. И если он отвечает: «Я осчастливлю всех детей» – всё, до свидания. "

  • Псевдоним19:09, 10.01.2014#

    ПОЗОРИЩЕ!!!

  • Помню22:10, 10.01.2014#

    Вот такими комментариями сами же и подталкиваете чиновничество к воровству, априори заявляя, что, мол, ну не может же никто из властьимущих жить честно! Так они и подумают: а толку-то - честно жить? Всё равно никто спасибо не скажет. Пойду, мол, наворуюсь досыта. - И обнаруживают в себе бездну ненасыщаемую. . . А как надо мыслить? А надо априори считать всех честными, пока не докажут обратное. Внедрять, понимаешь, мысль в общественное сознание, что кругом - приличные люди, что это нормально и только так и должно быть. Всё прочее - игра на той стороне в боевых действиях информационной войны.

  • Cot09:47, 13.01.2014#

    История России показывает, что чиновник не может быть честным. К примеру, во времена Екатерины II было только два генерал-губернатора не берущие взятки, один был бедным и честным другой очень богатым и он брезговал брать взятки. Что касается Миклушевского, посмотрим, где ему выделят землю и в каком банке, и под какой процент дадут кредит.

  • Дежурный критик15:16, 13.01.2014#

    Точно! На Западе какой-нибудь премьер едет в район стихийного бедствия, у нас о нем говорят: заботится о народе! Как наш президент приехал на новый год на Амур, у нас говорят: выпендривается!

  • Псевдоним00:40, 11.01.2014#

    понты. . .

  • Псевдоним01:30, 11.01.2014#

    если действительно так сделает, то буду голосовать за него на второй срок

  • Псевдоним02:09, 11.01.2014#

    Не дадут кредит, уже старый. . . А если и дадут, то под большой процент, зарплаты не хватит.

  • Псевдоним02:09, 11.01.2014#

    Не дадут кредит, уже старый. . . А если и дадут, то под большой процент, зарплаты не хватит.

  • Чорный02:35, 11.01.2014#

    Голосовать????? Губернаторов назначают, а не выбирают. Выбирают мэра, думу и презедента

  • Псевдоним02:46, 11.01.2014#

    Какой кредит. . . деньги украдут из бюджета и подарят благодарные коммерсанты. Сказочники-дудочники.

  • Псевдоним19:54, 11.01.2014#

    Чтобы кредитная история была хорошая, надо бы им наверно сначала Тоёту какуюнить взять в кредит или холодильник и показать што они акуратно всё выплачивают, без коллекторов

  • Псевдоним08:45, 13.01.2014#

    Пойду в туалет от этого схожу по большому!!

  • Псевдоним09:04, 13.01.2014#

    По стопам путина идет. самореклама. но людей ненае. . . шь.

  • Псевдоним09:09, 13.01.2014#

    вроде не первое апреля зачем народ смешить

  • :((((09:15, 13.01.2014#

    Владимир Владимирович, я тоже хочу там участок. Подскажите как мне его заполучить, и ипотеку тоже возьму

  • Псевдоним09:26, 13.01.2014#

    Понедельник должен начинаться с хорошего настроение. Спасибо повеселили :))))

  • Псевдоним10:05, 13.01.2014#

    Это типа на госдаче за госсчет жить тяжело и внапряг, а вбухать бабло в собственный дом и содержать его потом - это то, что надо? Не верю!!!

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