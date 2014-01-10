Семья губернатора Приморья собирается залезть в серьезные долги

На встрече с главными редакторами приморских СМИ губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ сообщил, что он с супругой Ириной близки к тому, чтобы построить в пригороде Владивостока собственный дом. Причем, заверил губернатор, он предпочитает деревянные дома. Напомним, сегодня семья губернатора живет в служебном доме, расположенном в пригороде приморской столице близ так называемого Дома переговоров.

Земельный участок Миклушевские также собираются приобретать на общих основаниях - губернатор, отвечая на полушутливый вопрос одного из журналистов, заверил, что новый закон о предоставлении земельных наделов семьям с двумя и более детей на него не распространяется, поскольку у них с супругой лишь один ребенок, да к тому же они не относятся к категории молодых семей.

Для реализации своей мечты семья губернатора планирует взять в банке ипотечный кредит.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.