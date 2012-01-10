Началось выдвижение кандидатов в Думу Находки

Период выдвижения кандидатов по спискам продлится до 18 января, одномандатников – до 23 января 2012 года. Агитировать за себя кандидаты могут со дня выдвижения, правда, делать это в СМИ по законодательству допускается только с 4 февраля, то есть не ранее чем за месяц до дня голосования.

«Начался важный этап избирательной кампании по выборам депутатов городской Думы – период выдвижения. Одновременно с кандидатами по одномандатным округам, которых в Находке образовано 13, партии могут выдвигаться списочно, по партийным спискам в гордуму смогут пройти 15 депутатов», - рассказал председатель теризбиркома Юрий КАЙДАНОВИЧ.

Выборы в думу Находкинского округа состоятся одновременно с выборами президента 4 марта.

«Золотой Рог».