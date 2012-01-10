Приморские чиновники покидают свои посты

Главы сразу двух ключевых департаментов Приморья покинули свои посты. Владимир ТЮТЮКИН и Александр КОВАЛЬ уволились по собственному желанию, сообщил корр. PrimaMedia информированный источник в администрации края.

Свой пост покинул директор департамента имущественных отношений Владимир Тютюкин, который ранее был заместителем директора правового департамента администрации Приморья. Также должности лишился директор департамента земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края Александр Коваль.

- Я думаю, отставки в какой-то мере связаны с недовольством самого губернатора Приморья в связи с положением дел в крае, - считает политолог Петр ХАНАС, полагая, что более масштабных кадровых изменений в ближайшие месяцы ждать не стоит. - До выборов президента и формирования кабинета министров они (отставки. - Прим. ред.) маловероятны. Слишком серьезные задачи стоят перед Сергеем ДАРЬКИНЫМ и Приморьем в целом в свете предстоящего саммита АТЭС.

«Золотой Рог».