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Приморские чиновники покидают свои посты
Главы сразу двух ключевых департаментов Приморья покинули свои посты. Владимир ТЮТЮКИН и Александр КОВАЛЬ уволились по собственному желанию, сообщил корр. PrimaMedia информированный источник в администрации края.
Свой пост покинул директор департамента имущественных отношений Владимир Тютюкин, который ранее был заместителем директора правового департамента администрации Приморья. Также должности лишился директор департамента земельных отношений, государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края Александр Коваль.
- Я думаю, отставки в какой-то мере связаны с недовольством самого губернатора Приморья в связи с положением дел в крае, - считает политолог Петр ХАНАС, полагая, что более масштабных кадровых изменений в ближайшие месяцы ждать не стоит. - До выборов президента и формирования кабинета министров они (отставки. - Прим. ред.) маловероятны. Слишком серьезные задачи стоят перед Сергеем ДАРЬКИНЫМ и Приморьем в целом в свете предстоящего саммита АТЭС.
«Золотой Рог».
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