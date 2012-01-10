В Приморье сложно найти штабы кандидатов в президенты

Центризбирком зарегистрировал кандидатами на выборах президента РФ премьер-министра страны Владимира ПУТИНА, лидера партии «Справедливая Россия», депутата Госдумы Сергея МИРОНОВА, лидера ЛДПР Владимира ЖИРИНОВСКОГО и председателя ЦК КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА.

Известно, что на федеральном уровне штаб по поддержке на выборах Владимира Путина возглавил режиссер Станислав ГОВОРУХИН. Он должен быть создан на базе Народного фронта. Известно, что молодежные движения «Местные», «Россия Молодая», «Новые люди» и «Группировка перемен» намерены создать единый штаб в поддержку на выборах главы государства кандидатуры Владимира Путина. В Приморье пока нет ни «штаба Говорухина» краевого масштаба, ни отделения штаба молодежных движений. Пресс-секретарь приморского отделения «ЕР» Татьяна КОСТЫРКА полагает, что эта работа будет возложена на постоянно действующий региональный избирательный штаб. На сайте регионального отделения партии «Единая Россия» о штабах нет никакой информации. Есть, правда, текст предвыборной программы партии с призывом «поддержать нашего кандидата», но имя кандидата на момент публикации не названо. 10 января, однако, его имя стала известно.

Между тем приморское отделение Сбербанка России уже разместило объявление об открытии специального избирательного счета кандидата Владимира Путина для зачисления добровольных пожертвований со стороны граждан. Пожертвования на данный избирательный счет могут быть внесены как физическими, так и юридическими лицами.

Помощник депутата и лидера фракции «Справедливой России» в Законодательном Собрании края Константина МЕЖОНОВА сказала «ЗР» в телефонном разговоре, что краевой штаб по поддержке на выборах президента Сергея Миронова, скорее всего, будет организован в январе и начнет действовать с начала февраля, когда по закону будет разрешена агитация.

По словам депутата ЗС ПК Владимира БЕСПАЛОВА, в Приморье поддерживать на выборах президента Геннадия Зюганова будет тот же штаб, что работал в предвыборную кампанию по выборам депутатов Госдумы. Штаб расположен на базе краевого отделения КПРФ по адресу ул. Комсомольская,5а. В региональном отделении ЛДПР на вопрос: «Будет ли штаб по поддержке Владимира Жириновского?» корреспонденту «ЗР» ответили: «Обязательно! Но более конкретно о программе поддержки можно будет сказать с момента собственно агитационной кампании».

Зюганов и Жириновский стали последними из зарегистрированных кандидатов, кому не требовалось для этого собирать подписи. Всем остальным соискателям президентского кресла для своей регистрации придётся до 18 января собрать два миллиона подписей своих сторонников. Центризбирком зарегистрировал пять групп избирателей, выдвигающих в качестве кандидатов в президенты миллиардера Михаила ПРОХОРОВА, экс-мэра Владивостока Виктора ЧЕРЕПКОВА, иркутского губернатора Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА, общественного деятеля из Оренбурга Рината ХАМИЕВА и лидера незарегистрированной партии «Воля» Светлану ПЕУНОВУ.

Приморцам, конечно же, интересно, сможет ли собрать подписи экс-мэр краевого центра Виктор Черепков. Ведь их нужно собрать в нескольких регионах РФ. Так высоко взлетать в предвыборных кампаниях Виктору Ивановичу еще не удавалось. По крайней мере, существующий Союз избирателей России еще в ноябре 2011 года выдвинул Черепкова в президенты. А представил его в качестве кандидата политик времен перестройки Александр ОБОЛЕНСКИЙ, снискавший известность тем, что на первом Съезде народных депутатов СССР выставил свою кандидатуру в противовес Михаилу ГОРБАЧЕВУ.

Виктор Черепков, напомню, в свой последний визит во Владивосток перед выборами в Госдуму был уверен, что до выборов президента его не допустят и, как он выразился, «снимут в 35-й раз». Может, оно так и получится…. А если, нет? У приморцев будут ну о-очень круглые глаза, когда они увидят в бюллетене по выборам президента России имя Виктора Черепкова…

Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».