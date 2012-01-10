С вступлением в ВТО юристам прибавится работы

Елена ТАРАНЕНКО, заведующая кафедрой частного права ВГУЭС: «В 2012 году 600 законов РФ претерпят изменения».

- Вступление России в ВТО и Таможенный союз накладывает на государство множество новых обязательств. Поэтому сегодня проводится активная модернизация существующего законодательства. Например, уже несколько лет меняется законодательство о юридических лицах. С 1 января 2012 вводится новый вид коммерческих организаций, изменяется Гражданский кодекс (такого не было с момента его создания). Новый вид коммерческой организации будет называться «хозяйственное партнерство». Это единственный вид юридических лиц, который не может быть создан в порядке реорганизации. Он может быть организован только в рамках создания. И сам по себе может быть реорганизован только в форме преобразования. Это беспрецедентный случай для нашего гражданского законодательства.

Много новшеств в сфере незаконного создания юридических лиц (через подставных лиц, нелегальные документы). В Уголовный кодекс введена статья, наказывающая за незаконное создание юридического лица и его реорганизацию через подставных лиц. Наказание предусматривается в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Немного меняется законодательство о некоммерческих организациях - изменен перечень оснований для проверок.

В силу того, что государство ведет политику по развитию информационной сферы, очень много поправок, касающихся информационных ресурсов. Например, введен новый официальный источник опубликования для юридических документов - портал «Правовая информация». До этого таковыми считались только печатные СМИ.

Очень много нововведений по регистрации определенных действий при помощи Интернета. Ведется эксперимент по регистрации юридического лица через подачу документов в электронной форме. Приморье в этом эксперименте не участвует, но с 2012 года допускается подача деклараций по отдельным видам налогов в электронной форме. В частности, это касается земельного налога. В связи с тем, что декларацию можно подавать в электронном виде, вводится и ее новая форма.

Вступление в ВТО требует больших усилий в сфере защиты интеллектуальной собственности. Для этого создаются суды по интеллектуальным правам в системе арбитражных судов. Раньше эти споры рассматривались в рамках Федеральной службы по интеллектуальной собственности, сейчас полномочия передаются специальному суду. Создаваться они будут только с 2013 года. Такой суд будет разрешать все споры за исключением споров об авторском праве. Причем этот суд будет рассматривать споры всех категорий правообладателей. Ряд обязательств накладывает и вступление в Таможенный союз. Уже принято достаточно большое количество решений по изменяющимся размерам пошлин. Кроме этого, в рамках Таможенного союза будет применяться много технических регламентов. Сфера технического регулирования очень спорная, и чтобы эта сфера работала, должно быть принято более 600 техрегламентов. Сейчас их существует не более 100.

В сторону либерализации и гуманизации меняется и уголовное законодательство. Изменяется подход к определению преступлений небольшой и средней тяжести, исключена уголовная ответственность за целый ряд экономических преступлений. Например, если преступление совершено впервые и полностью возмещен ущерб государству, уголовная ответственность не предусмотрена. Также идет курс на уменьшение статей, направленных на применение такой санкции, как лишение свободы. Поскольку содержание мест лишения свободы – это большая нагрузка на государство, то сейчас по преступлениям небольшой тяжести и по некоторым преступлениям средней тяжести вводится санкция в виде принудительных работ.

Также на уровне закона до 31 июля 2012 года продлены сроки подготовки к саммиту АТЭС.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».