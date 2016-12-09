Крайизбирком Приморья – на манеже всё те же

Новый состав Избирательной комиссии Приморского края приступил к работе в четверг, 8 декабря, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Члены крайизбиркома избрали руководство комиссии, которое осталось прежним - пост председателя сохранила за собой Татьяна ГЛАДКИХ, пост зампредседателя - Лариса ОРЛОВА, пост секретаря комиссии - Роман ОХОТНИКОВ.

Первое заседание обновленного состава ИК ПК открыл один из "ветеранов" комиссии Виктор РЕВА. Члены комиссии ознакомились с решением Центризбиркома РФ, который 30 ноября рекомендовал для избрания на должность председателя крайизбиркома Татьяну Гладких, после чего приступили к тайному голосованию. Альтернативных кандидатур выдвинуто не было. По итогам голосования за кандидатуру Гладких высказались 13 членов комиссии, один бюллетень был признан недействительным.

Также члены комиссии определили, кто займет должности заместителя председателя и секретаря Избирательной комиссии Приморского края. Зампредом ИК ПК вновь стала Лариса ОРЛОВА, а секретарем комиссии остался Роман Охотников.

Напомним, что Татьяна Гладких работает в крайизбиркоме с момента его создания - 1995 года. Председателем комиссии она стала весной 2010 года, после перехода Константина АРАНОВСКОГО в Конституционный суд РФ. Что касается персонального состава комиссии, то восемь из 14 ее членов работали в прежнем составе ИК ПК.