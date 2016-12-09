www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.39 р. 100 JPY: 55.84 р.
EUR: 68.25 р. 10 CNY: 92.14 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Крайизбирком Приморья – на манеже всё те же

09 Декабря 2016, 09:04 | Приморье

Новый состав Избирательной комиссии Приморского края приступил к работе в четверг, 8 декабря, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Члены крайизбиркома избрали руководство комиссии, которое осталось прежним - пост председателя сохранила за собой Татьяна ГЛАДКИХ, пост зампредседателя - Лариса ОРЛОВА, пост секретаря комиссии - Роман ОХОТНИКОВ.

Первое заседание обновленного состава ИК ПК открыл один из "ветеранов" комиссии Виктор РЕВА. Члены комиссии ознакомились с решением Центризбиркома РФ, который 30 ноября рекомендовал для избрания на должность председателя крайизбиркома Татьяну Гладких, после чего приступили к тайному голосованию. Альтернативных кандидатур выдвинуто не было. По итогам голосования за кандидатуру Гладких высказались 13 членов комиссии, один бюллетень был признан недействительным.

Также члены комиссии определили, кто займет должности заместителя председателя и секретаря Избирательной комиссии Приморского края. Зампредом ИК ПК вновь стала Лариса ОРЛОВА, а секретарем комиссии остался Роман Охотников.

Напомним, что Татьяна Гладких работает в крайизбиркоме с момента его создания - 1995 года. Председателем комиссии она стала весной 2010 года, после перехода Константина АРАНОВСКОГО в Конституционный суд РФ. Что касается персонального состава комиссии, то восемь из 14 ее членов работали в прежнем составе ИК ПК.

Александр САЛКОВ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: комиссия  выборы  мзбирком  состав  приморье 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru