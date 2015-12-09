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ОНФ в Приморье научился "доставать" чиновников

09 Декабря 2015, 11:42 | Приморье

4 декабря во Владивостоке состоялся «Форум действий» регионального отделения Общероссийского народного фронта. Его главное отличие от аналогичного мероприятия в конце прошлого года было заметно, что называется, невооруженным глазом: на сей раз среди участников дискуссии оказалось немало городских и краевых чиновников - директоров департаментов и их заместителей, вице-губернаторов и вице-мэров. Если раньше представители власти зачастую могли позволить себе не реагировать на замечания со стороны ОНФ, то теперь им пришлось стать полноправными участниками дискуссии и услышать не всегда удобные вопросы, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Так совпало, что накануне в своем Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир ПУТИН несколько раз упомянул о той активной роли, которую ОНФ играет в борьбе с коррупцией, мониторинге госзакупок и других мероприятиях. Поэтому участники форума поговорили о новых направлениях работы, но подчеркнули, что реализация «майских указов» по-прежнему останется в центре внимания ОНФ.

Традиционно «фронтовики» провели в рамках форума «круглые столы» по пяти основным направлениям работы ОНФ, высветив наиболее резонансные вопросы. Как и в минувшем году, немало нареканий со стороны Народного фронта вызывает реализация в Приморье программы капитального ремонта многоквартирных домов, а также программ по расселению аварийного жилья и по обеспечению жильем детей-сирот. В ходе дискуссий участники форума привели ряд примеров неэффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство или приобретение жилых помещений для нуждающихся.

С вопросами эффективности бюджетных трат связан и проект «За честные закупки», приморские активисты которого в 2015 году отметились резонансными заявлениями: после вмешательства ОНФ отменена закупка элитных внедорожников Lexus и Toyota для краевых государственных унитарных предприятий, отменен незаконный конкурс на обслуживание вертолетов санитарной авиации. Как уточнил координатор проекта Александр СТОКРАТОВ, в общей сложности активистами проекта было направлено несколько десятков жалоб в прокуратуру и управление Федеральной антимонопольной службы, касающихся сомнительных закупок.

Кроме того, активисты ОНФ продолжают держать на контроле процесс обеспечения землей многодетных граждан и развития инфраструктуры в местах, где выделяются земельные участки. По словам руководителя рабочей группы «Общество и власть» Юрия ЛОГИНОВА, осенью 2015 года региональное отделение ОНФ направило обращение губернатору Приморья с просьбой усилить совместную работу с муниципалитетами  по комплексному развитию транспортной и инженерной инфраструктуры. Однако главным вопросом все равно остаются финансовые возможности многодетных родителей, не позволяющие большинству из них самостоятельно построить дом. Как признал Юрий Логинов, без льготной ипотеки и удешевления строительства ситуацию изменить сложно.

По итогам форума была принята резолюция, куда вошли прозвучавшие в рамках дискуссий предложения. Ожидается, что документ будет направлен в органы власти для дальнейшего реагирования и оперативного решения насущных проблем.

- На протяжении всего года мы, можно сказать, «доставали» чиновников. Сегодняшний форум также позволил задать прямые вопросы представителям власти. Хочу поблагодарить их за то, что ответы на эти вопросы были тоже прямыми, а не в стиле «зайдите завтра». Это позволит нам усилить взаимодействие с органами власти, - подытожил обсуждение важных для региона тем сопредседатель ОНФ в Приморском крае Роман ТИТКОВ. По его словам, несмотря на многообразие повестки дня, «на острие» по-прежнему остается реализация «майских указов» президента.

Завершился форум решением организационных вопросов. В рамках обязательной ежегодной ротации был обновлен состав регионального штаба ОНФ, который покинули несколько человек, в том числе  находящийся под следствием лидер приморского отделения «Опоры России» Виталий ГУМЕНЮК. На смену выбывшим активистам в штаб избрали  новых лиц, среди которых представители бизнес-ассоциаций «Опора России» и «Деловая Россия», медицины и образования, СМИ.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

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Теги: Деловая Россия  партии  опора россии  ОНФ 



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