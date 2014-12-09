Порто-франко на новый лад создадут во Владивостоке

Президент пообещал вернуть Владивостоку статус «свободного порта», которым столица Приморья впервые была наделена с 1862 по 1909 годы.

В минувший четверг, 4 декабря, президент России Владимир ПУТИН выступил с очередным посланием к Федеральному Собранию. Если в прошлом году значительная часть программной речи главы государства была посвящена перспективам развития Дальнего Востока в целом, то на сей раз поручения стали более точечными и конкретными. И одной из точек, где по воле Путина вскоре должны произойти изменения, станет Владивосток: ему президент пообещал статус «свободного порта с привлекательным, облегченным таможенным режимом».

Как утверждает источник агентства РБК в совете директоров Ассоциации морских торговых портов России, идея сделать порт во Владивостоке свободным принадлежит этой структуре. Предполагается, что во Владивостоке кроме таможенных льгот будут введены налоговые льготы для операторов порта и предоставлена возможность бестаможенного хранения грузов, также будут снижены цены на стоимость судозаходов, объяснил источник в ассоциации. Однако сама идея Минвостокразвития пока не оформлена «ни с нормативной, ни с коммерческой точки зрения».

Портовые мощности во Владивостоке ограничены самим городом, к тому же там есть военная база, цитирует РБК директора по развитию агентства Portnews Надежду МАЛЫШЕВУ. Поэтому гораздо эффективнее распространить свободную зону на все порты Приморского края - в том числе на порты Восточный и Зарубино, считает она. При этом в портах могут быть обеспечены и льготный таможенный режим, и дополнительный сервис.

Создание зоны «свободного порта» поможет бизнесу во всем Приморском крае, считает основатель группы «Сумма», владеющей Владивостокским морским торговым портом, Зиявудин МАГОМЕДОВ (подробности на стр. 6).

Напомним, что статус порто-франко был присвоен Владивостоку вскоре после основания города, в 1862 году. Свободный режим просуществовал до начала 20-го столетия, позволив Владивостоку стать одним из главных морских портов России. Хотя в 1900 году в интересах отечественных производителей порто-франко было отменено, но таможенные тарифы оставались низкими на протяжении еще нескольких лет. Во время войны с Японией в 1904 году льготный режим опять был восстановлен, но спустя пять лет от него отказались окончательно. Как утверждают исторические источники, решающим при этом оказалось мнение тогдашнего главы правительства Петра СТОЛЫПИНА.

Как упомянул Владимир Путин, ранее облегченный таможенный режим предусматривалось ввести только для портов Крымского полуострова в рамках создания в регионе свободной экономической зоны. Но полной свободы там не предусмотрено: министр РФ по делам Крыма Олег САВЕЛЬЕВ на пресс-конференции в октябре 2014 года оговорился, что инструмент принятия решений будет зависеть от налоговой базы, специализации порта и его размещения, а в качестве образца «свободного порта» назвал китайский Далянь. Что касается деталей принятого в конце ноября закона о создании особой экономической зоны в Крыму, то по транспортному комплексу запланировано введение режима «удобного флага», в том числе с корректировкой действующего режима для РФ, предусматривающего увеличение срока от 15 до 25 лет регистрации судов в международном регистре судов РФ.

Разумеется, что предложение президента получило высокую оценку приморских политиков. Губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ высказал мнение о том, что статус открытого порта, который Владимир Путин предложил предоставить Владивостоку, необходим для развития города и всего Приморья.

«Мы являемся воротами для входа товаров на территорию Российской Федерации, транзитными воротами для поставки грузов в северо-восточные провинции Китая. Логистика и транспорт имеют очень важное значение для развития экономики Приморья, Дальнего Востока и всей России», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Председатель краевого парламента Виктор ГОРЧАКОВ напомнил, что президент уже несколько отрабатывает идею о возможном свободном режиме для порта Владивосток и использовании Приморского края как направленной точки развития отношений с соседями по АТР.

«Значимая роль ко многому нас обязывает, реализация этой схемы уже предпринималась в прошлом, проводились исторические исследования создания порто-франко, других режимов. Но как это сделать эффективно работающим сегодня? Это будет одна из важных и интересных задач для нас», - отметил спикер ЗСПК.

В свою очередь, директор института международного бизнеса и экономики ВГУЭС Александр ЛАТКИН убежден в правильности постановки вопроса о порто-франко, но напоминает, что получить преимущества можно лишь существенно модернизировав транспортную инфраструктуру Владивостока.

Добавим, что еще одним благоприятным новшеством для Приморского края может стать распространение режима территорий опережающего социально-экономического развития на моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Президент призвал «начать работу по моногородам уже сейчас».

Досье "Золотого Рога"

Порто-франко (итал. porto franco - «свободный порт») - это определенная часть порта или порт, на территории которого действует право беспошлинного ввоза-вывоза товаров. Обычно зона свободной торговли создается для увеличения товорооборота и увеличения грузопотока. Такой статус был присвоен военному посту Владивосток в 1862 году. Однако в 1909 году режим порто-франко здесь был снят. Благодаря такому режиму в 1914 году по грузообороту порт в южном Приморье обогнал Гамбург и Лондон.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.