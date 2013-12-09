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Губернатор Приморья: Завозить радиоактивные отходы в Фокино не будут

09 Декабря 2013, 16:20 | Приморье

В новом выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток» глава региона рассказал о планах по строительству в Приморье центра переработки радиоактивных отходов.

«Я специально встречался с директором Госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко. Он пояснил, что речь идет о создании хранилища для тех отходов, которые сегодня есть в Приморье, для более надежного их хранения без вреда  экологии региона», - отметил Владимир Миклушевский.

По словам Губернатора, на встрече стороны достигли соглашения о проведении общественных слушаний, по итогам которых будет принято окончательное решение о реализации в крае этого проекта, сообщили ZRPRESS.RU в администрации Приморского края.

«Мы с Сергеем Владиленовичем оба с большим уважением относимся к общественному мнению и считаем, что нужно прислушаться к жителям края, экспертам, экологам», - отметил глава региона.

Кроме того, Владимир Миклушевский подчеркнул, что планов по завозу в Приморье радиоактивных отходов из-за пределов края не было изначально.

«Завозить отходы к нам не будут. Сергей Владиленович меня в этом заверил. Более того, я сам был бы против того, чтобы к нам что-то завозили. Ведь мы хотим, чтобы наш край был экологически безопасным местом, развивался как туристическая Мекка, и совершенно не желаем, чтобы он становился свалкой ядерных отходов. Это совершенно исключено», - подчеркнул глава региона.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: радиация  Росатом  безопасность 



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Комментарии

  • Псевдоним14:21, 10.12.2013#

    как укажут в москве, так и будешь делать. тебя тут никто не выбирал и все эти "с большим уважением относимся к общественному мнению. . . ", не более, чем слова.

  • Псевдоним15:16, 10.12.2013#

    Что ж, теперь слова надо закрепить краевым законодательным запрещающим актом, само собой за подписью Миклушевского.

  • Володя23:50, 10.12.2013#

    Всё подчищаете коменты, свобода слова суверенная.

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