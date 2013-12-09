Губернатор Приморья: Завозить радиоактивные отходы в Фокино не будут

В новом выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток» глава региона рассказал о планах по строительству в Приморье центра переработки радиоактивных отходов.

«Я специально встречался с директором Госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко. Он пояснил, что речь идет о создании хранилища для тех отходов, которые сегодня есть в Приморье, для более надежного их хранения без вреда экологии региона», - отметил Владимир Миклушевский.

По словам Губернатора, на встрече стороны достигли соглашения о проведении общественных слушаний, по итогам которых будет принято окончательное решение о реализации в крае этого проекта, сообщили ZRPRESS.RU в администрации Приморского края.

«Мы с Сергеем Владиленовичем оба с большим уважением относимся к общественному мнению и считаем, что нужно прислушаться к жителям края, экспертам, экологам», - отметил глава региона.

Кроме того, Владимир Миклушевский подчеркнул, что планов по завозу в Приморье радиоактивных отходов из-за пределов края не было изначально.

«Завозить отходы к нам не будут. Сергей Владиленович меня в этом заверил. Более того, я сам был бы против того, чтобы к нам что-то завозили. Ведь мы хотим, чтобы наш край был экологически безопасным местом, развивался как туристическая Мекка, и совершенно не желаем, чтобы он становился свалкой ядерных отходов. Это совершенно исключено», - подчеркнул глава региона.

ZRPRESS.RU, Владивосток.