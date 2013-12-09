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Губернатор Приморья: Завозить радиоактивные отходы в Фокино не будут
В новом выпуске программы «Владимир Миклушевский. Блиц» в эфире ГТРК «Владивосток» глава региона рассказал о планах по строительству в Приморье центра переработки радиоактивных отходов.
«Я специально встречался с директором Госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко. Он пояснил, что речь идет о создании хранилища для тех отходов, которые сегодня есть в Приморье, для более надежного их хранения без вреда экологии региона», - отметил Владимир Миклушевский.
По словам Губернатора, на встрече стороны достигли соглашения о проведении общественных слушаний, по итогам которых будет принято окончательное решение о реализации в крае этого проекта, сообщили ZRPRESS.RU в администрации Приморского края.
«Мы с Сергеем Владиленовичем оба с большим уважением относимся к общественному мнению и считаем, что нужно прислушаться к жителям края, экспертам, экологам», - отметил глава региона.
Кроме того, Владимир Миклушевский подчеркнул, что планов по завозу в Приморье радиоактивных отходов из-за пределов края не было изначально.
«Завозить отходы к нам не будут. Сергей Владиленович меня в этом заверил. Более того, я сам был бы против того, чтобы к нам что-то завозили. Ведь мы хотим, чтобы наш край был экологически безопасным местом, развивался как туристическая Мекка, и совершенно не желаем, чтобы он становился свалкой ядерных отходов. Это совершенно исключено», - подчеркнул глава региона.
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как укажут в москве, так и будешь делать. тебя тут никто не выбирал и все эти "с большим уважением относимся к общественному мнению. . . ", не более, чем слова.