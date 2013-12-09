В администрации Приморского края - кадровые изменения

Директор департамента внутренней политики Приморского края Анастасия Хомутова назначена помощником Губернатора Приморского края по вопросам внутренней политики.

Анастасия Петровна Хомутова в связи с назначением на новую должность освобождена от занимаемой должности директора департамента внутренней политики Приморского края. Временно исполнять обязанности директора департамента внутренней политики будет Олеся Витальевна Некрасова.

- Анастасия Петровна займет должность помощника Губернатора Приморского края по вопросам внутренней политики, ее круг обязанностей и задач определит Владимир Владимирович в самое ближайшее время. Также главой региона будет определен и новый директор департамента внутренней политики, - сказал пресс-секретарь главы региона Сергей Нехаев.

ZRPRESS.RU, Владивосток.