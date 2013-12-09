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В администрации Приморского края - кадровые изменения
Директор департамента внутренней политики Приморского края Анастасия Хомутова назначена помощником Губернатора Приморского края по вопросам внутренней политики.
Анастасия Петровна Хомутова в связи с назначением на новую должность освобождена от занимаемой должности директора департамента внутренней политики Приморского края. Временно исполнять обязанности директора департамента внутренней политики будет Олеся Витальевна Некрасова.
- Анастасия Петровна займет должность помощника Губернатора Приморского края по вопросам внутренней политики, ее круг обязанностей и задач определит Владимир Владимирович в самое ближайшее время. Также главой региона будет определен и новый директор департамента внутренней политики, - сказал пресс-секретарь главы региона Сергей Нехаев.
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Комментарии
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Псевдоним14:35, 09.12.2013#
"Анастасия Петровна Хомутова в связи с назначением на новую должность освобождена от занимаемой должности директора департамента внутренней политики Приморского края". "- Анастасия Петровна займет должность помощника Губернатора Приморского края по вопросам внутренней политики, ее круг обязанностей и задач определит Владимир Владимирович в самое ближайшее время". Неужеле что либо от этого изменится г. Губернатор. У американцев от этой перестановки крыша поедет.
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"Директор департамента внутренней политики . . . назначена помощником губернатора . . . по вопросам внутренней политики"А не один ли х. р?